Parndorfi tragédia: segítséget ígértek a migránsok szállításáért a bolgár autókereskedőnek

A pénteki tárgyalási napon előbb a hatodrendű vádlott kihallgatását folytatták. A bolgár férfi elmondta: elromlott az autószállító kamionja, és a másodrendű vádlott segítséget ígért neki, ha előbb migránsokat visz Magyarországról Ausztriába.Az autókereskedelemmel foglalkozó hatodrendű vádlott azt mondta, Magyarországra barátjával, a - szökésben lévő - hetedrendű vádlottal érkezett, egy kecskeméti szállodában szálltak meg.Azt mondta, a másodrendű vádlott utasításai szerint eljárva Szeged közelében vett fel körülbelül húsz illegális bevándorlót. A jórészt férfiakból álló csoportot, Bécs után tette ki. Beszélt arról is, hogy "előfutója", kísérője nem volt, fizetséget nem kapott, de nem is remélt, mindössze segítséget elromlott kamionja Bulgáriába juttatásához.Az ötödrendű vádlottról elmondta, hogy régóta ismeri őt. Autókat szállított neki Ausztriába és Olaszországba. Közölte, hogy az autóvásárlásokat az ötödrendű vádlott intézte, amihez ő csak a személyes adatait adta.A másodrendű vádlott az elhangzottakra reagálva azt mondta: nem ígértek segítséget a hatodrendű vádlottnak, ő kérte, hogy szállíthasson embereket, az úton segítője is volt - az elsőrendű vádlott Ausztriáig kísérte -, és fizetséget is kapott a fuvarért.A tárgyaláson az ötödrendű vádlott nem tett vallomást. Bűnösségét nem ismerte el. Annyit közölt csak, hogy nem követett el bűncselekményt, "politizált, fiktív vádak" vannak ellene. Ezután a tanács elnöke felolvasta a nyomozás alatt tett vallomásait. Ezekből kiderült, hogy a férfi 1996 óta együttműködik a bolgár belső elhárítással, és az ebben az ügyben szerzett első információiról is beszámolt Bulgáriában a biztonsági szerveknek.Azt mondta: az első- és másodrendű vádlott felhívta őt, hogy autóbuszokra és autókra van szükségük. Segített nekik, hogy a járműveket bolgár állampolgárok nevére meg tudják venni. Később a közreműködésével vásároltak két járművet egy tatabányai autókereskedésből is. Ennek a tulajdonosa azonban értesítette őt, hogy a vevők nem "korrektek", mivel a rendőrség megtalálta az egyik tőle vásárolt kamiont az M0-s autópályán emberekkel a rakterében. Ekkor értette meg, hogy "mivel is foglalkoznak vevői", és ekkor kereste meg ezügyben először a bolgár titkosszolgálatot. Az ügy részleteiről Bulgáriában személyesen számolt be, és azt szorgalmazta, hogy a bűnszervezetet a magyar és a bolgár rendőrség együttműködésével számolják fel - állította.A nyomozás alatt részletesen beszámolt a szervezet általa megismert tagjairól, valamint néhány konkrét embercsempészési ügyről megtudott információról. Az afgán elsőrendű vádlottal kapcsolatban azt mondta, hogy van egy - szintén afgán - kapcsolata Szerbiában. Együttműködésével, az elsőrendű vádlott jelzésére naponta akár több száz embert is áthoztak a határon Magyarországra.Beszélt arról is, hogy az illegális bevándorlók szállításához a sofőröket két Bulgáriában élő ember szervezte be, a másodrendű vádlott hozta át őket Magyarországra és ő is fizetett nekik az elsőrendű vádlott megbízásából. Egy-egy Ausztriáig tartó útért 5 ezer eurót, míg a németországiakért 8 ezer eurót kapott a másodrendű vádlott, amiből a sofőröknek rendszerint 500 eurót adott. Emellett fizette egyebek mellett a sofőrök szállását, a járművek tankolását és az autópálya-matricákat, az embercsempészésből származó pénzt pedig a felesége és barátnője vitte Bulgáriába.A másodrendű és az elsőrendű vádlott egymás között szerbül beszélt, mivel a bolgár férfi Szerbiában ült börtönben, az afgán pedig egy ideig ott élt - mondta.Arról is beszámolt, hogy a negyedrendű vádlottal börtönbe szállításukkor beszélt, és a szinté bolgár férfi elmondta neki, hogy korábban nem nagyon vezetett, és bevallotta neki, hogy a 71 ember halálával járó tragédia során ő vezette a kamiont.A tárgyalás július 5-én az ötödrendű vádlott további vallomásainak ismertetésével folytatódik.