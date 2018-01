Pap és vasutas a kifutón Sopronban - fotók

Ezerféle élményt kínált kicsiknek és nagyoknak az év első családi délutánja, az „Ipar(os)kodó". Szekeres Kriszta főszervező, a Pro Kultúra Sopron közművelődési munkatársa komornának, Ács Tamás színművész főkomornyiknak öltözve fogadta és kalauzolta a látogatókat a Liszt-központban. Számos mesterség képviselői avatták be szakmájuk rejtelmei- be az érdeklődőket, s a Petőfi- iskola Sipos Ferenc vezette néptáncosai is „szakmabeli táncokra" tanították az arra vállalkozókat: a botolóra, pásztor- és üveges táncra. De volt divatbemutató is – sok hivatás igazi gyakorlója vonult fel a kifutón a paptól a vasutasig, a rend- őrtől, a balett-táncostól a tűzoltóig.A jó hangulatú rendezvény egyik legérdekesebb látványossága a banánzongora volt. – A Vas-Villa’ informatikusosztályának diákjai hozakodtak elő ezzel a fantasztikus ötlettel, amit az interneten láttak – magyarázta Pozsgai Tamás, az iskola informatikatanára. – De hogy miképpen működik, ezt már nekünk kellett kitalálni, s magát a szoftvert is a Vas-Villa’ diákjai alkották meg.Szekeres Kriszta főszervező a Kisalföldnek kiemelte, a sokszínű családi délutánnal a mesterségekre és az iparosokra irányították a figyelmet. A sok száz közül tizenöt olyan család érkezett a műsorfolyamra, amelynek neve egy-egy mesterségre utalt, őket oklevéllel jutalmazták. A családi délutánt februárban folytatják: a „De jó, dió!" mottó jegyében Sopron középkori népi játékait elevenítik majd fel.