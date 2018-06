Osztrák munka - Nem csak aludni járnak haza - grafikán mutatjuk a felmérés eredményét

Illusztráció

A határon átnyúló szakszervezeti együttműködés révén létrehozott Fairwork program kutatása leszögezi: az osztrák–magyar határrégió országai között található az Európai Unió legnagyobb fejlettségbeli különbsége, ugrása. Burgenland ma már nem fejletlen tartomány, hanem átlagos osztrák fejlettségű térség. A bérek nagyjából háromszorosak Nyugat-Magyarországhoz képest, míg az árakban messze nincs hasonló különbség. Munkalehetőség pedig bőven akad Ausztriában.– Azt találtuk, hogy a tipikus regisztrált – azaz legálisan, szabályszerűen dolgozó – magyar ingázó egyáltalán nem alacsony végzettségű és már huzamosabb ideje dolgozik Ausztriában. Naponta ingázik, jellemzően kilencven perc körüli időt egy irányba. A fizetése kettő-négyszerese a hazai hasonló munkakörben elérhető jövedelemnek és ma már hasonló fizetéseket várna el Magyarországon is. Ennek hiányában nem tervezi, hogy visszatér hazánkba dolgozni. Ezenkívül elvárná a humánusabb főnök-beosztott viszonyt is – mondta el Horváth Csaba, a Fairwork projektmenedzsere.Az ingázók jellemzően nem érzik úgy, hogy kiesnének a magyarországi életből, az elterjedt nézettel szemben nemcsak aludni járnak haza, aktív életet élnek itthon is. Árulkodó, hogy gyerekeiket jobbára magyar iskolákba járatják. Mindez arra utal, hogy bár nem kívánnak elszakadni Magyarországtól, de a hazai gazdasági folyamatokban, az életszínvonal felzárkózásában középtávon nem bíznakA határon átnyúló ingázás tehát vélhetően közép- és hosszú távon is folytatódni fog. Egyetlen lehetséges kockázati tényező a menekültválság. Amennyiben Ausztria újra bevezeti a schengeni belső határon is a folyamatos határellenőrzést, az ingázó munkavállalás ellehetetlenülne. Az utazási nehézségekről, a hegyeshalmi és a soproni határátkelőknél rendszeresen kialakuló torlódásokról, az ingázók emiatti gyomorgörcseiről már többször írtunk. Szerencsére e téren igyekeznek támogatni egymást, a segítő szándék tetten érhető a Facebookon szerveződő csoportjaikban. Az összetartás jellemzi ezeket az oldalakat, ahol az aktuális forgalomról, a határon átjutás legrövidebb módjairól informálják egymást.A határon átnyúló ingázás a külföldi munkavállalás sajátos esete. A fejlettebb ország földrajzi közelsége, a szomszédos ország státusz lehetővé teszi, hogy a magyarok fenntartsák élethelyzetüket szülőföldjükön. Ahogy ezt a kutatás is bemutatja, erre a külföldi munkavállalás mellett is valamennyire lehetőségük van. Háztartást tartanak fenn Magyarországon, ápolják kapcsolatrendszerüket és korlátozottan, de érdeklik őket a hazai társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok.