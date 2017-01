Osztrák meló - Fia ösztönözte anyját külföldi munkára

– Akár öregen, akár fiatalon megy el az ember külföldre dolgozni, az elején mindig nagyon nehéz dolga van. Számára sok szempontból idegen környezetet kell megszoknia és ilyenkor a főnöke még bizalmatlan vele, ott van a sarkában, figyeli a munkáját és könnyen azt mondja, ha valami nem tetszik neki, hogy felvesz mást. Ezt magam is megtapasztaltam és láttam példát arra, hogy nálunk az étteremvezető konfliktus esetén hamar odavetette egy magyar munkatársamnak: holnap akár már be se kell jönnie, majd jön helyette más. S Ausztriában a munkaadók, főleg a magyar határhoz közeli részeken, tényleg válogathatnak a legjobbak között, ha munkavállalókat keresnek. Én már elmúltam negyven, amikor Ausztriába kezdtem el átjárni dolgozni, de azt gondolom, hogy a korom miatt nem kezelt másképp a főnököm, mint a fiatalabb kollégáimat, viszont nekem is meg kellett, kell küzdenem azokkal a nehézségekkel, mint a legtöbb osztrákokhoz ingázónak – mondta el olvasónk, aki egy burgenlandi étteremben felszolgáló.Fia, akit elváltként egyedül nevelt fel, már évekkel ezelőtt külföldre ment tanulni és diákmunkákat vállalt, eltartotta magát. Jól boldogult és Nyugat-Európában azt tapasztalta, hogy elismerik a teljesítményt, azaz aki jól dolgozik, az különösebb nehézségek nélkül meg tud élni. Közben pedig azt látta, hogy édesanyja erőn felül küszködve is egyik napról a másikra él, sokszor egyetemistaként is neki kellett támogatnia.

– Próbált arra ösztönözni a fiam, hogy érjem el, adjanak nekem több fizetést a munkahelyemen. Azt mondta, hogy e téren kövessem a példáját, ugyanis ő ki mert állni magáért. Mintha ez rajtam múlt volna, de nálunk nem nagyon keresnek többet annál a pincérek, mint amit én kaptam. Persze engem is elkeserített, hogy nem tudtam pénzt félrerakni, hiába voltak velem elégedettek a korábbi munkahelyemen, az itthoni étteremben a vezetők, a vendégek is. Elkeserített, hogy óriási a különbség a körülményeim és a gyermekem külföldi tapasztalatai között. Azt éreztem, hogy elvárja, próbáljak változtatni a helyzetemen. Ezért kerestem munkát Ausztriában" – idézte fel döntése okát az asszony.Olvasónk szerint sok barátnője, kortársa irigyli azért, mert volt bátorsága váltani, de szerinte azt is tudniuk kellene, mit visel el a jobb fizetésért. A napi autózás fáradtságait és azt is, hogy sosem fogják úgy kezelni, mintha nem külföldi lenne. Tapasztalatai alapján a magyar munkavállalóktól Burgenlandban sok olyasmit is elvárnak, amit az osztrák dolgozóktól sosem mernének kérni. „Az előrelépés nehéz, de mindig adódnak új kilátások, ha azokra figyel az ember" – szögezte le.– Azt merem állítani, hogy a kora miatt nem kerül hátrányba Ausztriában a munkavállaló – legalábbis nekem ez a tapasztalatom –, de azért azt be kell valljam, hogy plusznehézségekre számíthat, aki több évtizednyi hazai munka után kezd el átjárni dolgozni az osztrákokhoz. A fiatalok rugalmasabbak és már egy más korban nőttek fel, mint az én generációm. Nekem nehezebb volt az újdonságok megszokása, az átállás. Először még arról is győzködnöm kellett magamat, hogy nincs abban semmi különös már manapság, hogy nem a hazámban keresem a kenyerem. Azóta viszont, hogy túltettem magamat a kezdeti kétségeimen, a berögzült reakcióimon és a gondolkodásmódomon változtatni tudtam, sokkal több az örömöm a mindennapokban. Egy új világ nyílt meg előttem ebből a szempontból is, azaz nem csak az anyagiak miatt – szögezte le az asszony.