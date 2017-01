Osztrák meló - Ausländerként Ausztriában: az irigyeltség ára

Nincs ingyenpénz



„Öt hónapig hetente hat napot dolgoztam egy osztrák síszállóban. Elfáradtam, de biztos voltam benne, hogy ezután is Ausztriában érdemes állást keresnem. Ég és föld a különbség az ausztriai és a hazai keresetek, ellátások közt, de nagyon meg kellett dolgozni a jobb bérért. S ha hibázik az ember, akkor az a legjobb, ha ezt azonnal beismeri és kijavítja, amit elrontott."



Úszómesterből könyvelő



„Tudtam németül, amikor Ausztriába mentem, de a kisvárosban, ahol úszómesternek vettek fel, egy másik osztrák nyelvjárást kellett megszoknom. Mivel sokat beszélgettem a munkatársaimmal és a vendégekkel, sokat tanultam tőlük. Amúgy is elvárták ezt a főnökeim és a kedvességet, a segítőkészséget is. Könyvelőként pedig azért ismernek el, mert a tudás, a teljesítmény számít, nem az, hogy kit ismer az ember."



Állás nélkül Bécsben



„Másfél évig voltam munkanélküli Bécsben, de most olyan helyem van, amilyenre vágytam. Nem mindenki bánik emberségesen a munkanélküliekkel, ami abból adódhat, hogy tényleg sok külföldi csak segélyt akar itt kapni, nem akar igazából dolgozni. A foglalkoztatási hivatal pedig csak akkor iskolázott be egy olyan tanfolyamra, aminek az elvégzése után a cégek már komolyan vettek mint felvételizőt, amikor ezt többször külön kértem. Kitűnően végeztem el a képzést."



Rugalmas munkaidő



„Heti negyven órát kell az ausztriai munkahelyemen töltenem, de megválaszthatom, egy-egy napon mikor kezdek és meddig maradok. Csak azt nézik, hogy az előírt munkát megfelelően elvégeztem-e, azt nem, hogy ezt mennyi idő alatt tettem meg. A teljesítmény számít és a szorgalom. Úgy érzem, így van előrelépési lehetőségem, vannak is újabb céljaim, nem félek attól sem, hogy időnként munkahelyet váltsak."



Egyéni béralku



„Magyar kollégával Ausztriában rossz tapasztalatom csak egyszer volt. Egy magyar munkatársamnak a szállóban elmondtam, mennyit keresek, mennyit alkudtam ki magamnak. Kiderült, hogy többet, mint ő, ezért emiatt rögtön a főnökünkhöz sietett és hosszan veszekedett vele. A kellemetlen helyzet tanulsága, hogy Ausztriában nem szabad a bérről beszélni a kollégákkal."



Egyről a kettőre



„Ha igazolni tudja a magyar munkavállaló, hogy már dolgozott az osztrákoknál, az nagy előnyt jelent, ha egy újabb ausztriai állásra felvételizik. Még akkor is, ha a korábbitól teljesen eltérő pozíciót pályáz meg. Ezért érdemes elvállalni eleinte olyan munkát is szomszédainknál, ahonnan majd szeretne előrelépni a dolgozó. S érdemes ott úgy bemutatkoznia, hogy elégedettek legyenek teljesítményével."



A város ritmusa



„Az élet számos területén más szokásokkal szembesül Bécsben a magyar munkavállaló, ezekhez a hétköznapokban alkalmazkodni kell. Aki kíváncsi, az szeretne is, és annak nem megterhelő ez. Annak a városnak, helynek a ritmusát kell felvenni, ahol él az ember. Bécsnek nemcsak az az előnye az ingázók számára, hogy közel van Győrhöz, hanem az is, hogy mivel főváros, itt sok nemzetközi céggel kapcsolatba kerülhetnek a munkavállalók, s van előrelépési lehetőség."



Kezdeményezni kell



„Aki Ausztriában akar karriert építeni, az nem ülhet le és várhat arra, hogy majd csak történik valami, hogy majd csak úgy rátalálnak mint jó szakemberre a jó állások, a remek lehetőségek. Rengeteget kell dolgozni. Kezdeményezni, keresni az alkalmakat, a kapcsolatokat. Persze az alap a megfelelő szakképzettség, felkészültség, gyakorlati tudás. Sokan enélkül próbálnak szerencsét, de így nehéz dolguk van, mert százakkal versenyezhetnek egy-egy munkáért."



Tudásbefektetés



„Én kihagytam a munkaügyi jogszabályok előzetes megismerését. Úgy jöttem ki Ausztriába, hogy nem készültem fel ezekből, de még időben utánanéztem, mit érdemes tudni a munkaügyi előírásokról. Másoknak azt javasolom, hogy ezzel kezdjék a felkészülést, ismerjék meg a főbb tudnivalókat. Tekintsék az erre szánt időt, energiát befektetésnek. Könnyen találnak ma már ehhez segítséget magyar nyelven is."



Nyáron nuku szabi



„Nyáron nem mehetek szabadságra és minden hétvégén dolgoznom kell, mert pincér vagyok egy burgenlandi falu éttermében, ahol a teljes személyzet magyar. Ausztriában szorgalmasnak tartanak minket, és tudják, hogy olyan feladatokat is elvállalunk, amiket az osztrákok nem. Öt év alatt csak három-négy olyan alkalom volt, hogy a vendég éreztette velem, zavarja, hogy külföldi, hogy magyar vagyok. Volt, aki azt mondta, ne beszéljek a kollégáimmal se magyarul az ő jelenlétében. De az sokat segít, hogy én alapból mosolygós vagyok."



Családias légkör



„Hol délelőttre, hol délutánra kell munkába mennem, hol estére. Ezt nem lehet tudni előre és ha sok a panziónkban a vendég, akkor nem indulhatok haza a beosztásom szerint, ott kell maradnom a kollégákkal. Az éttermünkben szinte minden vendég törzsvendég és helybeli, így elvárja a családias légkört, a kedves társalgást. Magukról is sokat mesélnek és kíváncsiak rám, kérdezgetnek az életemről. Itt elvárják, hogy a pincér úgy beszélgessen a vendégekkel, mint régi jó ismerőseivel, de nekem is jobb így, jó ilyen hangulatban dolgozni."