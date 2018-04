Összeül a közgyűlés Sopronban

Szót kapnak az egyenruhások is, évet értékel a katasztrófavédelem kirendeltségvezetője és a rendőrkapitány. Nevet kapnak az ülésen új közterületek, a településképi arculati kézikönyvbe pedig bekerülnek a partneri vélemények.



Módosítják a Lőverek szabályozási tervét, a jogszabályoknak megfelelően átszervezik a Soproni Szakképzési Centrumot és a Soproni Tankerületi Központot, illetve az igényekhez igazítják az iskolákat. A testület dönt arról, hogy egyetért-e az elképzelésekkel. A Fáy-iskola igazgatójának vezetői megbízatása nyáron lejár, az állásra pályázatot kell kiírni.



Átalakítják a Soproni Szociális Intézményt is. A Hajléktalanokat Ellátó Intézet és a Szociális Alapellátások Intézete egyesül, ezenkívül a Gondozási Központ alá tagozódik az Ikva Otthon. Újra kiírják a pályázatot a Soproni Egyetem hallgatóinak játszótéri eszközök tervezésére és gyártására, mert az első körben beérkezett elképzelések nem egyeztek a kiíró elvárásaival.



A közgyűlés napirendjén mindezeken kívül még az önkormányzati tulajdonú társaságok beszámolói és üzleti tervei is szerepelnek.