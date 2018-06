Összefogásból épült járda Répceszemerén

Nemcsak az új gyalogutat ünnepelték, hanem önmagukat is, hiszen összefogásuknak köszönhetően szépült a falu. A Szent Imre utca lakóinak segített az önkormányzat is több mint másfél millió forinttal, így végül az egész utca járdáját felújították.



Az ott lakók lelkes összefogással végezték el a munkát. Még egy kis közösségi teret is kialakítottak, ahol pihenőpadok és lengőteke is van. A munka főszervezője és irányítója Lázár László, az utca egyik lakója volt – árulta el a Kisalföldnek Radics László polgármester. Az elkészült gyalogutat főzéssel, beszélgetéssel koronázták meg a lakók.