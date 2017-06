Őrzik a feltárást Sopronban

Fodor Tamás polgármester és Györke Réka régész a tervezett parkolóház helyén talált érmekkel.

Második világháborús katonai és civil sírokat, illetve egy részükben már csak a helyüket, a II. és III. századból származó cseréptöredékeket és érmeket, valamint egy XVIII. századi csatornát és római kori falakat találtak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársai az Árpád utcában épülő parkolóház helyén. Györke Réka régész és Fodor Tamás polgármester pénteken délben a sajtó munkatársaival lépett az egyébként szigorúan őrzött feltárási területre.

– Az építkezést megelőzi a lőszermentesítés és régészeti feltárás. Utóbbi máris talált értékes emlékeket – jelentette be a polgármester, Györke Réka pedig meg is mutatta a kincseket. Hétfőn kezdték a terület átvizsgálását, tizenöt napjuk van a munkára, persze ha találnak valami rendkívülit, az örökségvédelem meghosszabbíthatja a rendelkezésükre álló időt. Bár korábban voltak már a helyszínen feltárások, a föld még mindig tartogathat meglepetéseket. Ahogy tartogat is: a szakember gazdag leletanyagnak nevezte a római korból származó rétegből előkerült cserépmaradványokat, amik valaha egy jómódú scarbantiai otthonában szolgálhattak. A finoman megmunkált darabok a Soproni Múzeumba kerülhetnek majd, ahogy a különböző korokból származó érmek is.