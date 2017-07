Országos hírnevű lett a Tízforrás fesztivál Hegykőn

Szigethi István polgármester és dr. Jakab Zsolt jegyző: A Tízforrással a Fertő-táj lakóit szolgáljuk. Fotó: Csigó G.

– A Tízforrás története legnagyobb látogatottságú fesztiválján vagyunk túl. Újításunk, hogy online is lehet belépőket váltani kedvezményes áron, beváltotta a hozzá fűzött reményeket – nyilatkozta Szigethi István hegykői polgármester, aki dr. Jakab Zsolt jegyzővel, ötletgazdával látta el a főszervezői feladatokat. – Kollégáink, továbbá a fertőhomoki, hidegségi, nagycenki, fertőszéplaki és sarródi programokat létrehozók dicséretes munkájának köszönhetően fesztiválunk a Fertő-táj legnagyobb szabású kulturális eseményévé vált. Az ország megannyi részéből érkeztek visszatérő látogatóink, akik szabadságukat kifejezetten a Tízforrásra időzítették. A fesztivál idegenforgalmi adóbevételeink egy részéből jött létre. Annak örülünk a legjobban, hogy nemcsak országos hírre tett szert, de igen népszerű volt a hegykőiek és a Fertő-táj lakói körében is. Most már a jövő évi tizenötödik, jubileumi Tízforrásra gondolunk.

– A Tízforrás Fesztivál mérlegének megvonása a következő hetek feladata lesz. Hangsúlyozni kívánom, azt tartjuk a legnagyobb sikernek, hogy aki a Tízforrás Fesztivál bármely eseményére érkezett, jól érezte magát a helyszíneken, akár komoly- vagy könnyűzenei, folklór-, képzőművészeti programon, szabadtéri mozin vagy ökotúrán vett részt – összegzett dr. Jakab Zsolt. – Az előkészületek különben általában már januárban elkezdődnek. Sokszor csak az utolsó pillanatban áll össze a végleges program, hiszen a szervezést mindennapi munkánk mellett végezzük. Büszkék vagyunk arra is, hogy az elmúlt közel másfél évtizedben az országos hírű előadók mellett számos esetben kevésbé ismert együtteseknek is adtunk fellépési lehetőséget. Pár év alatt ők is komoly sikert értek el a hazai zenei életben, s amikor újból invitáltuk őket, már csak az akkori ár többszöröséért tértek vissza. Ezt visszaigazolásnak tekintjük, annak, hogy a magunk részéről igyekszünk rangos és minőségi programokkal szolgálni a Fertő-táj környékén élőket.