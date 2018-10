Országos díjban részesült a világszerte ismert formatervező cég

Szikszai László azt vallja, mindenki csinálja azt, amihez a legjobban ért.

– Mindenki csinálja azt, amihez a legjobban ért. A kilencvenes évek óta próbálom ezen egyszerű szabály szerint alakítani a vállalkozásom életét – mondja elöljáróban Szikszai László okleveles faipari mérnök, terméktervező szakmérnök. A soproni designer által felépített bútormárka darabjai – amelyek az ország több pontján, partnereik műhelyeiben, magyar asztalosok keze munkája nyomán valósulnak meg – rangos nemzetközi sikereket értek el. Az értékesítési koncepció kialakításakor elsősorban a német piacra koncentráltak, ahol ma százhúsz forgalmazó céggel állnak kapcsolatban, s már több alkalommal rangos nemzetközi formatervezői díjakkal ismerték el a soproni stúdió tervezői munkáját. Európa sok országa mellett az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában, valamint Ázsia több pontján is keresettek a kézműves módszerekkel, nemes faanyagokból készülő, „sixay" márkanév alatt futó lakberendezési tárgyak.– Idealista megközelítésnek hatott, amikor a ’90-es évek közepén arról beszéltem, hogy szeretném, ha az általam tervezett tárgyak több generáción átívelve, kiállva az idő próbáját szolgálnák tulajdonosaikat. Mára a piac ezt egyértelműen igazolta: a kilencvenes években megálmodott „régi modelljeink" éppúgy kapósak a nemzetközi piacon, mint a frissebbek. Bútorainkban a harmónia, a természet és a minőség iránti elkötelezettségünk ölt testet. A termékfejlesztés során az ár, a minőség és a design mint hozzáadott érték törékeny kontextusát nézzük, s nem árban, hanem minőségben versenyzünk – húzza alá Szikszai László, aki egységként tekint a tervezésre, a gyártásra, az értékesítésre és az értékteremtésre mint a XXI. századi kézművesség fenntartásának lényegére.Többek között ezt is méltányolták a Magyar Formatervezési Tanácsnál, amikor idén a soproni szakembernek ítélték oda a Design Management Díjat. Az évente egyszer adományozott elismerést ajánlások révén nyerték el. A hazai kitüntetés után pár nappal Ljubljanában a Szlovén Design Szövetség meghívásos pályázatán szintén sikert aratott, ahol három bútoruk is elnyerte a Big See Award 2018 díjat.– Az elismerések, köztük a nemzetközi designdíjak nem szimplán visszajelzések a szakma felől, hanem az értékesítés fontos elemei is, hiszen ez is kell, hogy igazán hitelessé váljon egy tervező munkája, illetve legitim legyen az az árkülönbség, amivel a formatervezői munkát és a brandet ismerik el.– Amikor végeztem az egyetemen, tanársegédi állást kínáltak fel, de nem tudtam elképzelni, hogy olyan fiatalon a hallgatók elé álljak, inkább beiratkoztam a terméktervező szakmérnöki szakra az Alkalmazott Művészeti Intézetbe – emlékezett a kezdetekre Szikszai László. – Az idő tájban nyíltak meg a határok, s láttam, Ausztriában milyen lehetőségek adódnak a bútortervezés területén. Miközben Sopronban az AMI-ban a másoddiplomára készültem, elhelyezkedtem egy neves bécsi cégnél, ahol be is dobtak a mély vízbe.– Most a kölni nemzetközi bútorkiállításra készülünk, többek között egy új ágykonstrukcióval. Nem is hinné az ember, de a világon csak ágyból mintegykétszázezer modell van forgalomban. Cégünk beruházás előtt áll: Kópházán szeretnénk egy prototípusüzemet, bemutatótermet, és természetesen a „sixay"-team számára az irodai hátteret megvalósítani. Ez nemcsak egy „bázis" lesz, hanem egy olyan hely, ahol számos felületen meg tudjuk majd mutatni a világról alkotott képünket. Rengeteg fát és egy biodinamikusan működő kertet is szeretnénk létrehozni – utalt jövőbeni terveire a formatervező.