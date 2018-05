Önállóan menthetnek a hegykői önkéntesek

Külföldről is érkeztek vendégek

A hegykői ünnepségre delegáció érkezett a német testvértelepülésről, Buchholzból, valamint a csehországi Rikovicéből is. Emellett több más környékbeli önkéntes tűzoltó egyesület is képviseltette magát.

– Széles körű volt a hegykői civil és vállalkozói kör összefogása egy új tűzoltószertár létrehozására, amelyet az önkormányzat is támogatott. Ez megnyilvánult abban az ezernégyszáz társadalmi munkaórában is, amelynek köszönhetően a település negyvenhét önkéntes tűzoltója korszerű, közel kétszáz négyzetméteres telephelyet vehetett birtokba – köszönte meg a helyiek nyújtotta segítséget Horváth Géza, az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által vasárnap rendezett ünnepségen. Az alkalomra Hegykőre látogatott dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági főfelügyelője is, aki kihirdette: a Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, szakmai tudással, amely által felhatalmazást kapnak arra, hogy adott esetben önállóan beavatkozhassanak, olthassanak, műszaki mentést végezhessenek. Az ország hétszáz önkéntes tűzoltó egyesülete közül eddig csaknem ötven érdemelte ki ezt a minősítést. – A kormányzat elismeri az önkéntesek áldozatos munkáját, amelyet pályázati alappal is támogat. 2010-ben százhúszmillió forintot fordítottak ilyen célra, 2018-ban ez az összeg már hétszázmillióra emelkedett – tette hozzá a dandártábornok.Köszöntötte a hegykői önkénteseket Széles Sándor megyei kormánymegbízott is, aki áldozatvállalásukat nemes és dicséretes szolgálatnak nevezte, míg Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója díszszalagot kötött a hegykőiek zászlajára. Szigethi István hegykői polgármester – aki a pannonhalmi megyei Flórián-napi ünnepségen „A megye katasztrófavédelméért" kitüntetést vehette át Sallai Pétertől – lapunk érdeklődésére elmondta, a szertár kialakítására és korszerűsítésére több mint tízmillió forintot fordítottak. Éves szinten az önkéntes egyesület működését pedig két-hárommillió forinttal támogatják.Kőműves Tamás, a hegykői önkéntes tűzoltók parancsnokától megtudtuk: tavaly tizenkilenc tűzesetnél és harminckilenc műszaki mentésnél voltak bevetésen. Minősítésük nyomán erősödhet a lakosság biztonságérzete. Az új szertárat dr. Reisner Ferenc kanonok áldotta meg.