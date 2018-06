Olvasónkat felháborította, hogyan gyűjtenek adományokat fiataloktól Sopronban - tanulságos történet

2800 forint



"Mélységes felháborodásomnak kívánok hangot adni egy olyan esetről, ami a mai napon történt a lányommal. Középiskolai tanuló, 16 éves lányomat és barátját kedden a soproni Várkerületen lévő drogéria környékén leszólította egy adománygyűjtő aktivista, azzal a céllal, hogy adakozzanak hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére. Lányomék akartak is adni pár száz forintot, de az aktivista ezt nem fogadta el: közölte, hogy egy gyermek napi étkeztetése 2.800 forintba kerül, s legalább ennyit adjanak. Mondták, hogy ők csak iskolai tanulók, nem rendelkeznek önálló keresettel, de az adománygyűjtő csak vállát vonogatva képeket vágott. Végül addig rámenősködött, hogy adtak neki pénzt, amiről elismervényt nem adott. Néhány méterrel arrébb egy másik aktivista is adományt kért tőlük. Ő is addig pumpolta a gyerekeket, amíg neki is adtak adományt. Ő legalább adott elismervényt, ha nem is a teljes összegről. Senki ne értsen félre: nem vonom kétségbe az aktivisták valódiságát, illetve nem kérdőjelezem meg azt sem, hogy az adomány tényleg a rászorulókhoz kerül - holott nyugodtan feltételezhetném ennek ellenkezőjét.



Marketingpszichológia?



Felháborít, hogy - feltehetőleg marketingpszichológiával felvértezett aktivisták -fiatalokat, úgymond még gyerekeket állítanak meg, akik még naivan tekintenek a világra. Nem akarok senki zsebében turkálni, vagy bárkinek tippeket adni, de a Várkerület tele van olyan üzletekkel és szolgáltatókkal akiknek nem okozna gondot az adakozás. Na, persze egy gyermekkel könnyebb... Felháborodásomnak az elismervényen szereplő cégnél is hangot adtam, akik telefonon ígéretet is tettek, hogy az általam közölt összeget visszautalják. (1/3-át felajánlottam nekik.) Remélem tartják is a szavukat!



Pont a VOLT idején



Érzésem szerint egy adománygyűjtő fogadja el, ne adj Isten köszönje meg azt az összeget amit valaki érzésese, pénztárcája szerint adni akar, illetve adni tud. Felháborítónak tartom, hogy egyes adománygyűjtők az adakozni szándékozó pénztárcájába belelesve addig ravaszkodik, míg végül szinte minden pénzét elveszi. Törzsgyökeres soproniként is elítélem az aktivisták ezen, felháborító működését, kiváltképp most, a VOLT fesztivál idején, amikor vendégek tízezrei látogatnak városunkba. A város jó hírének is elengedhetetlen biztosítéka lenne az, hogy hasonló eset ne forduljon elő, s senki se keserű szájízzel távozzon városunkból. Arra érdemesnek tűnő szervezetnek, személynek családommal együtt én is szoktam lehetőségeimhez mérten jótékonykodni, csakhogy az ilyen eszközökkel dolgozó aktivisták tevékenységét kártékonynak találom, mivel a fiataloknak okozott csalódás, tán egész életükre kedvüket veszi a jótékonykodástól; holott a betegek és elesettek támogatására mindig is szükség volt, szükség van és szükség is lesz!" - írta soproni Olvasónk.



Nem kell egyetérteni minden szavával, de jó, hogy megírta a lányával történteket. Több mint tanulságos az eset.