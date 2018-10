Október 23. - A Jereván lakótelepi Lővéri Nyugdíjas Klub ünnepsége

Fotó: Griechisch Tamás

Fotó: Griechisch Tamás

Fotó: Griechisch Tamás

Méltóan kialakított ünnepi örnyezetben mécsesgyújtással és virágokkal idézté fel az eseményeket, irodalmi összeállítással emelté az ünnepi alkalom méltóságát.Az ünnepség meghívott vendége Firtl Mátyás, a 2004 és 2018. özötti időszak egyéni választott országgyűlési épviselője volt, aki maga is megélte 1956-ot.Dr. Koltai Miklósné, a klub elnö az eseményen méltatta Firtl Mátyás politikusi tevékenységét és életpályáját, hangsúlyozva, hogy a rendkívüli eredményes özéleti tevékenysége és választói épviseletmellett Firtl Mátyásnak mindig gondja volt a legkisebb özösségek támogatására, a nyugdíjasok iránti tiszteletre és törődésre, amit ő maguk is folyamatosan érezhettek.Az '56 szellemiségének érvényt szerző országos szintű, és nemzet sorsát is meghatározó 30 éves politikusi és csaknem másfél évtizedes parlamenti munkáról is szól dr. Koltai Miklósné, a politikus tiszteletére összeállított műsort megelőzően.A nemzet sorsfordító időket megélő évtizedeiben vállalt szolgálata a szülőföldje, a lakóhelye, a szűkebb és tágabb özössége, a térség, a haza és a nemzet megerősítésének felemelkedésének hittel, hűséggelvégzett szolgálata volt mindvégig, tántoríthatatlan elkötelezettséggel becsülettel, tisztességgel - fogalmazott dr. Koltai Miklósné.Firtl Mátyás beszédében felidézte az 1956-ban személyesen átélteket, ugyanakkor szólt a özéleti tevékenysége fő mozzanatairól, amelyek emberközeliségből világítottak rá mindarra az értékre, amelynek érvényesítésére mindig is törekedett. Rávilágított mindazokra a folyamatokra, amelyek a fejlődés és felemelkedés, a megerősödés útjára vezetté az országot. Hangsúlyozta az összetartó és aktív özösségek fontosságát, akiknek együttmű ödése és tettereje fontos a özösségi célok sikerében.