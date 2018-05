Nyolc mozdonyvezető mondott fel pár hét alatt a GYSEV-nél

A mozdonyvezetők iránti kereslet nagy, a vasúti cégek egymás elől szipkázzák el a masinisztákat.

Rövid idő alatt nyolc mozdonyvezető köszönt el a GYSEV-től, hogy más magán-vasúttársaságnál vagy épp a szomszédos országban próbáljon szerencsét.– A MÁV és a GYSEV mellett legalább öt olyan komolyabb magán-vasúttársaság működik az országban, ahol kapva kapnak a jól képzett mozdonyvezetők után. E gazdasági társaságoknál magasabb a bér, hiszen a kisebb szolgáltatási és adminisztrációs hátterük miatt költségeik is csekélyebbek. Ráadásul rugalmasabbak a munkaidő-beosztás és a munkaközi szünet kérdésében is az állami vasutaknál – közölte érdeklődésünkre Bíró-Fülöp János, a GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete elnöke. Hozzátette: a munkaadó és a szakszervezet közötti megállapodásnak megfelelően az elmúlt két évben minimálisan 19–20 százalékos volt a bérfejlesztés a társaságnál, de a mozdonyvezetők körében ez esetenként elérhette a 30 százalékot is. Ugyanakkor munkaerőpiaci helyzetük kedvező, s bár a szakszervezet nem örül a távozásoknak – legyen az mozdonyvezető vagy más szakember –, maradásra bírni nincs lehetőségük.A vasúttársaságnál közölték, a GYSEV Zrt. mintegy kétszáz mozdonyvezetőt alkalmaz. Természetes folyamat, hogy létezik fluktuáció. Arról viszont szó sincs, hogy a mozdonyvezetők hirtelen és egyszerre mondtak volna fel. Az elmenők a teljes mozdonyvezetői létszám mindössze 4 százalékát tették ki, az ő pótlásukat ideiglenes átszervezésekkel oldotta meg a társaság. Fontos megemlíteni, hogy többnyire árufuvarozó vasutaknál folytatják a munkájukat a távozók, ugyanakkor onnan érkeznek is munkavállalók. A GYSEV Zrt. a mozdonyvezetők esetében is kiemelten támogatja a megfelelő utánpótlás képzését. A jelenleg tartó mozdonyvezetői gyakornoki programban a GYSEV-től huszonhárman vesznek részt.A vasúttársaság tanulmányi szerződés keretében vállalja a képzés teljes költségét, emellett a gyakornokok fizetést is kapnak az oktatás ideje alatt. A mostani képzés várhatóan decemberben zárul majd le, a legutóbbi pedig tavaly év elején fejeződött be, s az azon részt vettek – közel húszan – jelenleg is a GYSEV kötelékében dolgoznak. Az állami tulajdonú vállalatokra vonatkozó hároméves bérfejlesztési program a GYSEV-es mozdonyvezetőket is érintette. Az elmúlt két évben összességében átlagosan 25 százalékkal emelkedett a mozdonyvezetők alapbére, amely 2019-től átlagosan öt százalékkal növekszik.