Nyílt nap a Petőfi Színházban - színészeket simogattak Sopronban - fotók

A hagyományos soproni nyílt napon újra a kulisszajárás és jelmeztár-látogatás volt legnépszerűbb a közönség körében. Savanyu Gergely színművész, Kovács Ferenc műszaki-vezető és Németh Ervin dramaturg segítségével a csoportok bejárhatták a pincétől a padlásig a teátrumot. Megismerkedhettek a technikai, műszaki háttérelemekkel, benézhettek az öltözőbe, zenekari árokba.Megtudhatták, mi az a vasfüggöny, amely összefüggésbe hozható a vastaps kifejezéssel is. A vasfüggöny ugyanis egy olyan ötszáz kilós fal, amely a tűz ellen készült. Ha a színházban, színpadon tűz ütne ki, ilyenkor leeresztik a vasfüggönyt, ezzel pedig megakadályozzák, hogy a lángok terjedjenek. Ezen található egy kis ajtó, s ha közönség sokáig ünnepli a művészeket, akkor azon keresztül lépnek ki a nézők elé. Innen ered a vastaps kifejezés. Ha régen a színpadmester sietett haza, akkor lakattal lezárta ezt az ajtót. Ám, ha sokáig tapsolta a közönség a művészeket, akkor levágták a lakatot, ebből ered a lakatostaps kifejezés.Színházi babonákból is ízelítőt kaptak vendégek. Így megtudhatták, hogy akad olyan művész, aki megszámolja a színpad négy sarkát, mielőtt színpadra lép, más pedig az ügyelő ruhagombját csavarja meg, hogy szerencséje legyen. Ha egy színész a kollégájának ruháján meglát egy kilógó cérnaszálat, akkor azt leszakítja és elteszi, mert így új szerződésben bízhat.A sok érdekes történet meghallgatása mellett kicsik és nagyok betérhetnek a Kakaóbárba, Teaházba és a mesesarokba is, ahol a jó tündér, Molnár Anikó színművész mesélt. Sárdy Barbarával és segítőivel énekelhettek a gyerekek, akik némi gyakorlás után szüleikkel együtt adták elő a Queen klasszikusának, a We will rock you-nak a kedvelt taktusait és egy ismert magyar népdalt. Farkas Tamás különleges színházi sztorikkal, versekkel szórakoztatta a nézőket a jelmeztárban, ahol számtalan fotó készült az emlékezetes előadások ruhái, kalapjai között.A nap másik nagy érdeklődéssel várt eseménye a színészsimogató volt. Ennek keretében a közönség találkozhatott a társulat tagjaival, készülhettek közös képek a találkozásról.Egy különleges tárlat is nyílt a teátrumban Szénási Ferenc és Para Pisti karikatúráiból Arcoskodás és Góbéságok címmel. Pataki Andrásnak, a teátrum igazgatójának köszöntője után az alkotásokat Mikó István Jászai-díjas színművész, a soproni színház örökös tagja ajánlja a látogatók figyelmébe, mégpedig néhány személyes élménnyel a karikatúrákkal kapcsolatban. Elmondott két Karinthy Frigyes paródiát Kosztolányi Dezsőről és Babits Mihályról.Ezt kiegészítve a Sopron Balett tagjai zsíros kenyérre és borkóstolásra invitálták a közönséget. A nyílt nap zárásaként az elmúlt évad egyik legnagyobb sikerét, a My Fair Lady című musicalt tekinthették meg a nézők, akik nyílt színi vastapssal jutalmazták a darabot színpadra állító stábot, úgy, hogy most már mindenki tudta: honnan is ered ez a kifejezés.