Nyerjen belépőjegyet Zorán koncertjére Sopronba!

Zorán a 2017-es évet az Unplugged jegyében indította, mivel február 18-án Budapesten, a Papp László Sportarénában ezzel a címmel adott teltházas koncertet. Az „Unplugged" kifejezés azt jelzi, hogy a dalok jobbára akusztikus hangszerelésben szólalnak meg. Olyan nagynevű vendégek is zenélnek - Orosz Zoltán tangóharmónikán, Lantos Zoltán hegedűn –, akik éppen ezt a hangzást erősítik, de jó néhány szerzeményben vonósnégyes színesíti majd a zenei élményt. A többi meg legyen meglepetés…... Igen, intim, de nem tolakodó közelségbe kerülni egymáshoz – ez egy elő-adóművész és közönsége kapcsolatának legérzékenyebb pontja. Mégis, Zoránnak ez sosem okoz gondot, hiszen koncertjeit mindig is az a bensőséges megszólalás jellemzi,A budapesti Aréna koncert kirobbanó sikere arra sarkalta mind Zoránt, mind a szervezőket is, hogy ezt az egyedi, életmű koncertnek is beillő produkciót ország legnagyobb városaiban, idén ősszel: Sopronban, Tatabányán, Egerben. Kaposvárott és Debrecenben, 2018 tavaszán – Győrött, Szegeden és Miskolcon is bemutassa!

Nyerjen belépőjegyet a soproni Zorán koncertre!



Az alábbi kvízkérdésekre vonatkozó helyes válaszok sorszámát és betűjelét küldje el a



A tárgy mezőbe kérjük írja: Zorán - Sopron

A helyes válaszok mellé kérjük írja meg elérhetőségeit is (név, cím, tel.szám).



A helyes választ beküldők között 5x2 db belépőjegyet sorsolunk ki a szeptember 18-i, soproni Zorán koncertre.



1. Melyik zenekar frontembere volt Zorán?

A - Illés

B - Metro

C - Omega



2. Az Egypár barát című duett-albumon ki Zorán duettpartnere a Játssz még című dalban?

A - Hegyi Barbara

B - Presser Gábor

C - Rúzsa Magdi



3. Mi a címe Zorán 2016-ban megjelent lemezének?

A - Elszeretett dalok

B - Kell ott fenn egy ország

C - Körtánc - Kóló



Beküldési határidő: 2017.08.31., 12 óra

A nyerteseket szeptember 1-én 15 óráig, e-mailben értesítjük. Az alábbi kvízkérdésekre vonatkozó helyes válaszok sorszámát és betűjelét küldje el a koncert.sopron@gmail.com címre.A tárgy mezőbe kérjük írja: Zorán - SopronA helyes válaszok mellé kérjük írja meg elérhetőségeit is (név, cím, tel.szám).A - IllésB - MetroC - OmegaA - Hegyi BarbaraB - Presser GáborC - Rúzsa MagdiA - Elszeretett dalokB - Kell ott fenn egy országC - Körtánc - KólóA nyerteseket szeptember 1-én 15 óráig, e-mailben értesítjük.

Szeptember 18-án, Sopronban, a Novomatic Arénában a kihagyhatatlan dalok mellett megszólal néhány a ritkábban játszottak közül, és ugyanúgy örülhetünk majd az igazán régieknek, mint a legújabb, korábban még sosem hallott szerzeményeknek. Zorán koncertjeit mindig is az a bensőséges megszólalás jellemezte, s jellemzi mind a mai napig, amely a befogadó tér méretétől függetlenül képes magával ragadni és elvarázsolni a közönségét és az akusztikus hangzás ezt még hangsúlyosabbá teszi majd.Biztosak lehetünk abban, hogy ezúttal is mélyre hatoló és lélekemelő élményben lesz részünk.