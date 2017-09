Nyerj belépőt az eisenstadt-i Herbstgold fesztiválra!

2017. szeptember 6-16.Új fesztivállal jelentkezik szeptemberben – szeptember 6-16. – a kismartoni Esterházy-kastély. A fesztivál továbbra is fókuszál Haydn „papára", ugyanakkor kortársainak és követőnek szerzeményei mellett jazz-, balkáni, illetve roma zenei koncerteket kínál, kulináris élvezetekkel és a történelmi helyszín hagyományaival összekapcsolva.A HERBSTGOLD Fesztivál középpontjában a forradalmi újítások állnak: Joseph Haydn zenei újításai a francia forradalom idejére estek, s ez utóbbi történelmi esemény Beethovent is foglalkoztatta és inspirálta. Ezzel szemben a szinte kortársuknak nevezhető Franz Schubert művei – elsősorban a Téli utazás című dalciklus – a restauráció utáni rezignációt, visszavonulást jelképezik.

Nyerjen belépőjegyet az eisenstadt-i Herbstgold fesztiválra!



Az alábbi kvízkérdésekre vonatkozó helyes válaszok sorszámát és betűjelét küldje el az



A tárgy mezőbe kérjük írja be: Herbstgold



A helyes válaszok mellé kérjük írja meg elérhetőségeit is. (név, cím, tel.szám)



A helyes választ beküldők között 3x2 db belépőjegyet sorsolunk ki a brit sztártenor, Ian Bostridge szeptember 14-i fellépésére, aki Schubert Téli utazás című dalciklusát énekli Julius Drake zongorakíséretével.



1. Hányadi alkalommal kerül megrendezésre a Herbstgold fesztivál?

A - első

B - második

C - harmadik



2. Mikor kerül megrendezésre a Herbsgold kísérő rendezvénye, a Pan O’Gusto kulináris fesztivál?

A - szeptember 6-7.

B - szeptember 9-10.

C - szeptember 15-16.



3. Mi a Herbstgold fesztivál zárórendezvénye?

A - Haydn Filharmónia koncertje

B - Original Kocani Orkestar

C - Vonósnégyes maraton



Beküldési határidő: 2017.09.07., 12 óra

A nyerteseket szeptember 8-án 12 óráig, e-mailben értesítjük. Az alábbi kvízkérdésekre vonatkozó helyes válaszok sorszámát és betűjelét küldje el az esterhazy.jatek@gmail.com címre.A tárgy mezőbe kérjük írja be:A helyes válaszok mellé kérjük írja meg elérhetőségeit is. (név, cím, tel.szám)A helyes választ beküldők között 3x2 db belépőjegyet sorsolunk ki a brit sztártenor, Ian Bostridge szeptember 14-i fellépésére, aki Schubert Téli utazás című dalciklusát énekli Julius Drake zongorakíséretével.A - elsőB - másodikC - harmadikA - szeptember 6-7.B - szeptember 9-10.C - szeptember 15-16.A - Haydn Filharmónia koncertjeB - Original Kocani OrkestarC - Vonósnégyes maratonBeküldési határidő: 2017.09.07., 12 óraA nyerteseket szeptember 8-án 12 óráig, e-mailben értesítjük.

A jazz és a balkáni, illetve roma zene is törésekből, ellentétekből él; stílusok váltják egymást vagy adják át helyüket valami újnak. A gasztronómia terén is beszélhetünk forradalomról, amikor valami igazán újat alkotnak és hoznak divatba.A HERBSTGOLD fesztivál az érzékek harmóniájára törekszik a különböző műfajok forradalmi tapasztalatait kombinálva, s ezen cél elérését segítik a művészekkel és tudósokkal folytatott koncertek előtti beszélgetések, melyeknek célja, hogy a fellépő művészeket más oldalukról is megismerhesse a publikum.A fesztivál keretében az Esterházy rezidens zenekara a Haydn Filharmónia három koncertet is ad.A nyitókoncerten szeptember 6-án Nicolas Altstaedt karmester-szólista közreműködésével Beethoven, Sosztakovics és Haydn művei csendülnek fel.Az esték nem érnek véget egy koncerttel, akinek kedve van, lazább hangulatban, egy pohár ital mellett folytathatja a Nightline-koncertekkel.A HERBSTGOLD fesztivál záróeseménye minden bizonnyal a programsorozat egyik csúcspontja lesz. Szeptember 16-án négy vonósnégyes – a francia Ensemble Quatuor Ebène, a Schumann Quartett, a Quartett plus 1 valamint a Phoen Saxophon Quartett – részvételével vonósnégyes-maratont rendeznek. A megszólaltatott dallamok megtöltik majd az egész Esterházy-kastélyt, a borospincéktől a hercegné szalonjáig. 16.00 és 22.00 óra között minden a mágikus négyes szám jegyében történik, többek között a Café Maskaronban szervezett családi és gyermekprogram is. A HERBSTGOLD keretében megrendezendő Pan O’Gusto gasztronómiai fesztiválon, szeptember 9-én fenséges ételek és kitűnő borok készítői mutatják be és kóstoltatják termékeiket 12 órától 18 óráig. A Gault Millau védnöksége alatt osztrák, magyar és szlovén sztárséfek engednek bepillantást látványkonyháikba, ahol ínycsiklandó tradícionális ételeket és forradalmian új kreációikat készítik. Borászok vezetésével fedezhetjük fel a pannon régió festői fekvésű, változatos szőlőterületeit és az itt készülő borokat. Szeptember 10-én 11 órától brunch a kastélyparkban.Jegyek online a www.herbstgold.at oldalon vagy a kismartoni Esterházyplatz 4. szám alatti Panevent jegyirodában a tickets@panevent.at mail cím alatt vásárolhatók.