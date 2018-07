Nyáritábor kisiskolásai ismerkednek a levendulával Eszterházán - fotók

A Gyógynövény- és Fűszerkert



Az Eszterháza Központ a több évszázados hagyományoknak megfelelően gyógy- és fűszernövények világát is életre hívta az Esterházy-birtokon. A fűszerkert fő növénye a francia levendula, amelyből 10.000 tövet ültettek ki. Emellett vegyesen telepítettek több növényfajt is, amelyek között található: bazsalikom, zsálya, kakukkfű, menta, bíbor, kakasvirág és még számos gyógynövény. A kert a vendégek részére önálló turisztikai látványosságként is szolgál.

Az Eszterháza Központ, az Esterházy-kastély örömmel ajánlotta fel a környékbeli nyári táborozó iskolásoknak a Soproni Tankerületen keresztül, hogy szabadtéri, természetközeli foglalkozás keretében birtokba vehessék a levendulakertet, ismerkedjenek a levendulával, a növény jótékony hatásaival, felhasználási lehetőségeivel, szép környezetben tölthessenek el néhány órát – mondta el Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Központ ügyvezetője.A héten több nyári táboros csoport is érkezik az Esterházy-birtok gyógy- és fűszerkertjébe az illatos levendula szüretelésére. A kisiskolásoknak a levendulaszüret, láthatóan nagy élménye mellett lehetősége nyílik az Esterházy-kastély rózsakertje és díszudvara megtekintésére is.Az Eszterháza Központ fontosnak tartja a környékbeli településekkel, intézményekkel, szervezetekkel való eredményes együttműködést, hogy mindaz a természeti, művészeti, kulturális érték, ami a helyi és a térségbeli közösséget gyarapító módon váljon közkinccsé. A héten még várja a folytatódó levendulaszüretre az érdeklődőket.