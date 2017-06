Normális emberek vagyunk, nem rocksztárok - érkezik az Of Mice & Men a VOLT-ra

"Nem tudom, milyen idő lesz a koncertünk alatt, de ha napos, akkor használjatok fényvédő krémet, igyatok sok vizet meg sört, és érezzétek nagyon jól magatokat!"

- tanácsolja Valentino a fesztiválozóknak.A korábbi albumokról is játszani fogunk" - teszi hozzá.A zenekar szeret új helyeket felfedezni, olyan országokba utazni, ahol korábban még nem jártak. Remélik, hogy Sopronban azok is élvezik majd a zenéjüket, akik eddig kevésbé hallgatták őket, és talán új rajongókat is szerezhetnek.Az ilyen rendezvények egy jó zenei közösséget kovácsolnak a világ minden tájáról érkezőkből. Élő zenét hallgatni tizenkét órán át, és akár másnap újrakezdeni az egészet, nekem, mint a zene szerelmesének olyan, mint egy álom" - fogalmazott a dobos.Helyét az együttes basszusgitárosa, Aaron Pauley vette át, aki egyébként korábban is sokat énekelt a számokban."Úgy éreztük, nem lett volna helyénvaló új emberrel helyettesíteni Austint, mert egy nagyon jól működő egységet alakítottunk ki az évek alatt, nagyon jó barátok is vagyunk. Rájöttünk, hogy legjobban Aaronnal tudjuk pótolni Austin hiányát - persze azért nem volt ennyire egyszerű a továbblépés. Időbe telt, míg kitaláltuk a dolgokat, hat hónappal ezelőtt még azt sem tudtuk, folytatja-e a zenekar.Nagyon nehéz időszak volt mindannyiunknak, de ez az életünk, és akárhányszor tesz próbára minket, nekünk akkor is becsületes, őszinte zenét kell csinálnunk. Tovább kellett lépnünk, ahogy Austinnak is, akivel barátságban váltunk el, továbbra is szoros kapcsolatban vagyunk, és aki nélkül természetesen nem lesz minden ugyanaz... De ez nem azt jelenti, hogy a folytatás rosszabb lenne annál, mint ami volt.Aaron nagyszerűen vette át az egészet és mindannyian fokoztuk a játékunkat. A gitárosunk, Alan szintén énekel, de az én dobkészletemet is mikrofonok veszik körbe, szóval ha kell, én is üvöltök ott hátul. (Nevet.) A folytatásban az is nagyon sokat segít nekünk, hogy érezzük a közönség támogatását, az eddigi koncerteken is erről biztosítottak minket."bár dátumról még beszéltek a csapatban, most az európai turnéra koncentrálnak.Valentino egyébként kérésünkre, és felsorolta, mit pakol egy turnéra: "hét póló, két rövidnadrág, két farmer, három pár cipő: egy normál, egy futni és egy eső idejére. (Nevet.) Fürdőpapucs és a tisztálkodáshoz való cuccok. Igazából turnéra menni olyan, mintha nyári táborba készülne az ember... A GoPro kamerám is viszem, megörökíteni a pillanatokat. Egyébként, ha turnén vagyunk, akkor is próbálunk egy viszonylag normális napi rutint kialakítani és zenéket is írunk közben. Ilyenkor sok az inspiráció, és ha valakinek hirtelen támad egy ötlete, azt egyszerűen tudjuk rögzíteni útközben is, ma már a technológia ezt könnyen lehetővé teszi."A dobosról megtudtuk még, hogy természetesen szabadideje jelentős részét is a zene tölti ki, de szeret strandra járni, imádja a szusit és a burritót. "A futás is kikapcsol.. és szeretek fidget spinnerrel játszani. (Nevet.)