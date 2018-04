Női kosárlabda Euroliga Sopron - Török Zoltán: Megcsináltuk!

Török Zoltán ügyvezető és Fegyverneky Zsófia, a Sopron Basket csapatkapitánya – vállt vállnak vetve a munkában és a dicsőségben is. Fotó: Magasi Dávid

– Hogy érzem magam? Az első, ami kétórás alvás után ma reggel eszembe jutott, hogy de jó, lement végre az adrenalinszintem! Annyi megoldásra váró feladat, probléma kavargott az agyamban az elmúlt hetekben folyamatosan, most újra fellélegezhettem. Megkönnyebbültem – mondta elöljáróban fáradtságtól reszelős hangon, de boldog mosollyal Török Zoltán , Európa második legjobb női kosárcsapatának ügyvezető igazgatója.Megsaccolni sem tudná, hányan veregették gratulálva a vállait az elmúlt negyvennyolc órában, de állítja, minden jó szó és mozdulat erőt adott neki. Arra pedig a sok izgalom és tennivaló közben szüksége is volt.– Most, hogy vége, már ki merem mondani: sikeres Final Fourt rendeztünk, és ez Sopron számára rendkívüli eredmény. Mindenki elégedetten távozott, a nemzetközi szövetség sportdiplomatáitól kezdve a játékosokon át a szurkolókig mindenhonnan pozitív visszajelzéseket kaptunk. Mindez számomra maga a varázslat. Összefogott mindenki, a város, a segítőink, a drukkereink, egész Közép-Európa kosárlabdát kedvelő közössége. Hatalmas érzés ez... Megcsináltuk! – ujjong teljes joggal Török Zoltán, hozzátéve: ma még a fellegekben jár, de természetesen ki kell majd értékelniük minden mozzanatot. – Hónapokra is szükség van ahhoz, hogy minden reálisan a helyére kerüljön – mondja. A tények azonban tények maradnak: a kisvárosi döntő profi rendezéssel, karneváli hangulatban és barátságos körülmények között sikeresen ért véget. És ami még ennél is szebb: az ezüstérmek itthon maradtak...

A csapat teljesítményére nincsenek is szavak

– mondja erre boldogan az ügyvezető.– Összesűrített pillanatok vannak a szemem előtt. Például az elődöntő utolsó másodperce, amikor Jelena Milovanovic eldobja a labdát, amiből hárompontos lett és győzelem. Abban a mozdulatban benne volt minden: bátorság, tehetség, tudás és rengeteg munka. Az a másodperc jelkép számomra, a csapat pedig igazi csoda.