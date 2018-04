Női kosárlabda Euroliga Final 4 - Szerdán vehetnek jegyet a soproniak

A legjobb négy között a Sopron Basket, amely most házigazdája lehet a Final Fournak. Ezt az örömet a döntőn csak fokozni lehet

A döntő programja



A FIBA már összeállította a soproni Final4 programját. Április 20-án, pénteken 17 órakor a két orosz gigász, a Dinamo Kurszk és a UMMC Jekatyerinburg csatája után 20 órától a soproniak küzdenek a török Yakin Dogu Üniversitesivel. A szombati pihenőnap után vasárnap 17 órakor a pénteki vesztesek néznek szembe egymással, majd 20 órától jön a döntő Európa trónjáért.

– A Final Four rendezése óriási kihívást jelent, de összeszokott a stábunk, és most jó alapul szolgálnak a zenés színházi gigaprodukcióink és a korábbi kontinenstornák kapcsán szerzett tapasztalatok. A feladat összetett, a rendelkezésre álló idő pedig rendkívül rövid. De meg akarunk felelni – mondta a Kisalföldnek Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezető igazgatója. A rendezés odaítélése óta éjt nappallá téve dolgoznak a részletek kidolgozásán, túl vannak egy sikeres FIBA-viziten, így óráról órára közelebb érnek a célhoz: egy jó hangulatú, zökkenőmentes Final Fourhoz. A soproniakat persze most az érdekelheti, hogy juthatnak jegyhez.– A FIBA és a vendégcsapatok jegyigénye már nyolcszáz férőhelyet elvitt. A bérleteseinknek és az utánpótlás-játékosoknak kedden volt lehetőségük megváltani a belépőket, ők is csak kettőt vehettek. A mai, szerdai nap a soproniaké – tudtuk meg Török Zoltántól. A teljes területre egyszeri belépésre jogosító, helyre szóló napijegyek tízezer forintba kerülnek. Lakcímkártya és személyi igazolvány szükséges, és legfeljebb két belépőjegyet lehet váltani a klub sportirodájában ma 10 és 18 óra között. Ezt követően, szerda estétől az interneten érhetőek majd el a jegyek, de a sportirodán is fogadják azokat, akik személyesen szeretnének vásárolni. Ha jut. Hiszen könnyen belátható, hogy egy ekkora sportrendezvényre, mint amilyen a Final Four, hatalmas az érdeklődés,az aréna befogadóképessége ugyanakkor véges.– A katasztrófavédelemmel és a Soproni Rendőrkapitánysággal már egyeztettünk, kidolgoztuk a biztonsági rendszert. A küzdelmeket az MTVA tizenegy kamerával közvetíti majd, amit többek között az orosz és török állami televíziók, valamint többsportcsatorna jóvoltából százmilliók követhetnek a képernyők előtt – sorolta az ügyvezető.A Novomatic Aréna látványos átalakulása a jövő hét végén kezdődik. A főpálya és az Akadémiai Oktatóközpont terme közötti fal elbontásával a 2015-ös EB-hez hasonló tér alakul ki. A csarnok teljes befogadóképessége így háromezer-egyszáz főre bővül. Kialakítanak egy médiatribünt, az alagsorban pedig külön médiaközpont lesz. Ugyanitt fontos szerepet kap a női Magyar Kupa-döntő során átadott elegáns előadóterem, ahol a nemzetközi sajtótájékoztatókat tarthatják.A csarnok mellett szurkolói zónák gondoskodnak arról, hogy tartalmasan teljen az idő a mérkőzéseken kívül is. Az aréna nyugati oldalán, a Fan Zone 1-ben a játékoké lesz a főszerep, itt ezerötszáz négyzetméteren elsősorban a fiatalok tölthetik majd kellemesen az időt a mérkőzések előtt és között. A keleti oldalon, a Fan Zone 2-ben sörsátor is várja a szurkolókat. Az aréna előtti területen VIP-parkoló, akkreditációs pavilon lesz, itt vehetők majd át a lefoglalt jegyek. Emléktárgyakból sem lesz hiány. Szurkolói póló, hátizsák, poszter és sok apróság vásárolható majd a FanShopban.