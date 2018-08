NépmesePontot adnak át szeptemberben Sopronban

Szeptember 2-án délután egy ünnepélyes megnyitó keretében átadásra kerül a Soproni NépmesePont. A NépmesePont pontos helye a Liszt Ferenc Kulturális Központ alagsora (-1 szint), ahol korábban (10 évvel ezelőtt) söröző működött. A helyiség most egy barátságos, gyermekbarát foglalkoztató tér lesz, ahol a mobil térkialakításnak megfelelően többféle program megvalósítható.



A Soproni NépmesePont megvalósítására és minimum 3 évig való működtetésére 79,8 millió Ft-os EU-s támogatást nyertek egy pályázaton az EMMI-n keresztül. Az országban 15 helyen nyílik az őszi hónapokban NépmesePont: az első Keszthelyen a nyár elején nyitotta meg kapuját, a soproni a harmadik lesz a sorban (Székesfehérvár, Tatabánya, Pécs, Dunaújváros, Eger, Jászberény, Berettyóújfalu…) A NépmesePontok szakmai felügyeletét a Hagyományok Háza látja el.



A NépmesePontok célja, hogy a fiatal magyar társadalmat érzékenyítse a magyar verbális folklórkincs értékeire, az élőszavas mesemondás és –hallgatás élményére. Itt szó szerint „megszólal" a magyar népmesekincs, életre kelnek a hagyományok, megvalósul a mesére épülő nevelés fogalma – több szinten: 11 soproni általános és középiskolával működnek együtt a következő 3 évben különféle műhelyprogramokkal, de terveznek a fiatal szülők számára hasznos előadásokat és nyári napközis táborozási lehetőséget is.



Minden NépmesePont választ magának egy olyan motívumot, amire felfűzi a működését és az arculatát. A soproni szervezők az égig érő paszulyt választották, mivel a soproni poncichterek („bohnenzichter"- babtermelő) kifejezés a helyi kulturális hagyományban gyökerezik, ugyanakkor túlmutat a gyermeki világon, tehát a felnőttek számára is értelmezhető.