Nem segít mindenki: Adrienn árokba csúszott autójával Fertőendréd és Fertőd között

A Kisalföld kedvéért újra találkozott a bajba jutott Adrienn és segítője, Eszter (balra). Róbert ezúttal nem ért oda a találkozóra, dolgozott. Fotó: Magasi

Adrienn története nem nélkülözi a tanulságokat, így arra kértük, olvasóinknak is mesélje el. „Szerda délelőtt 9 óra körül a Fertőendréd és Fertőd közötti hosszú szakaszon sikerült belecsúsznom az árokba egy fehér compact BMW-vel. Sokan csak elmentek mellettem, viszont egy fiatal, nagyon kedves pár megállt..." – írta a közösségi megosztón Varga Adrienn.– Hívtam a szüleimet, akik Babótról el is indultak értem, de a havas úton ők is megcsúsztak és szintén árokban kötöttek ki. A fiatal pár nem hagyott ott az út szélén, velem együtt vártak, s amikor kiderült, hogy a szüleim nem tudnak jönni, ők mentek haza Süttörre egy terepjáróért. Miután engem kihúztak, még elindultak az apukám megmentésére is, aki Fertőendréd és Agyagosszergény között csúszott árokba – mondta el történetét a fiatal, csinos lány. Ezt most azért fontos külön megjegyezni, mert így még érthetetlenebb, hogy hajthattak el mellette autósok anélkül, hogy megálltak volna segíteni.

– Volt, aki lassított, kifényképezett az ablak mögül, majd továbbment – tette hozzá Varga Adrienn, aki ezek után különösen hálás volt a párnak, hogy időt és energiát nem sajnálva, idegenként is segítettek rajta.– Részünkről ez teljesen természetes, hiszen mindenki kerülhet bajba, mi is szorulhatunk egyszer mások segítségére – mondja mosolyogva Németh Eszter. Barátjával orvoshoz indultak szerdán reggel, oda végül nem jutottak el, mert meglátták az árokba csúszott kocsit.– Nyilvánvaló volt, hogy megállunk, megkérdezzük, segíthetünk-e. Mint később kiderült, Adrienn akkor már vagy húsz perce állt ott. Nem akartuk egyedül hagyni, ott maradtunk vele, hogy megvárjuk együtt a szüleit. Úgy háromnegyed óra telhetett el, amikor kiderült, hogy ők is bajba kerültek, akkor döntöttünk úgy, hogy visszamegyünk egy nagyobb kocsiért. Amikor odaértünk a szüleihez, már ott volt az autómentő. Nem gondolom, hogy ez a részünkről annyira különös segítség volt, inkább az a döbbenetes, hogy mások nem így vélekednek – foglalta össze a történet lényegét Németh Eszter.