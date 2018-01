Nem mind arany, ami fénylik Ausztriában sem: sok mindenért fizetni kell, ami itthon ingyenes

Magyarországon az óvodáért nem, csak az étkezésért kell fizetni. Ausztriában mind a kettőért. Fotóillusztráció: Magasi

Az osztrák kormány döntött: csökkentik az Ausztriában dolgozók külföldön élő gyermekei után járó juttatásokat, ha ott az ausztriainál alacsonyabbak a megélhetési költségek. (Előzmény: Visszacsípik a juttatásokat a külföldiek gyerekei- től, 2018. január 8., Kisalföld.) Az intézkedést a kint élő magyarok közül sokan jogosnak tartják, egy kétgyermekes házaspár el is mondta, miért.Míg a magyar állam a gyerekeknek számos területen ingyenes ellátást biztosít, Ausztriában mindenért fizetni kell. Ennek a költségét hivatott fedezni az osztrák családi pótlék.– Szerintünk az osztrák kormány észszerűen döntött: a vendégmunkás ne kapjon teljes osztrák családi pótlékot, ha gyermekei Magyarországon vagy például Romániában élnek. A nyugati bér mellett azért vonzó a keletről jött vendégmunkásoknak az ilyen jellegű osztrák juttatás, mert az többszöröse az otthoninak – mondta az anonimitásához ragaszkodó, korábban Sopronban élő asszony, aki családjával hat éve telepedett le Burgenlandban.

Pár példa, mire megy el kint a családi pótlék



Ausztriában a receptírás öt euró, a vizitdíj hét euró/nap. A sürgősségi díj, ha az orvos házhoz jön: 130 euró. A kötelező oltás beadása 15 euróba kerül. Az ajánlott oltások közül – például – az agyhártyagyulladás elleni oltás nálunk hétezer forint körül van, Ausztriában 130 euró (mintegy 39 ezer forint). Az óvoda, étkezés nélkül, havi 100 euró, ebből a szülő fizet 77 eurót, a többit a tartomány.

– Férjem másfél évtizede dolgozik Ausztriában. A folytonos ingázás helyett döntöttünk a kiköltözés mellett. Eladtuk soproni lakásunkat és egy burgenlandi településen vettünk családi házat. Státuszunk szerint most „külföldön élő magyar állampolgárok" vagyunk. Mivel senki nem lehet kettős állampolgár Ausztriában, tavaly kezdeményeztük az osztrák állampolgárságot. Jelenleg a magyar köztársasági elnök elbocsátó engedélyére várunk.– Mi már egészen más szemszögből látjuk a családi pótlékot, mint azok a magyarok vagy románok, akiknek mondhatni egy kisebb vagyont jelent ez a juttatás – folytatta a kétgyermekes édesanya.– Ugyanis míg a magyar állam a gyerekeknek számos területen ingyenes ellátást biztosít, Ausztriában mindenért fizetni kell. Ennek a költségét hivatott fedezni az osztrák családi pótlék. Magyarországon a megszületett kisbaba fél évig ingyen kapja a tápszert, s a gyermekorvosi, védőnői ellátás is díjtalan. Ausztriában ez nem így van. Ráadásul a gyermekorvosok nagyjából ötven kilométeres körzetet látnak el. Ha kihívjuk, útiköltséget és receptírási díjat is felszámolnak. Védőnő esetében szintén ez a helyzet. Árnyalja a képet, hogy Magyarországon ingyenes a bölcsőde és az óvoda, pusztán az étkezésért kell fizetni; Ausztriában az óvoda is pénzbe kerül a szülőnek, erre még rájön az étkezés díja. Tehát a családi pótlék Ausztriában tényleg úgy van kialakítva, hogy az a gyerekekre megy el, míg a keleti országokban ez a pénz messze meghaladja az életvitel költségeit. Ezért érthető az osztrák kormány észszerűsítő törekvése – zárta a Burgenlandban élő és dolgozó édesanya.