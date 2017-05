Négy ország táncosai Sopronban?

A Pozsonyi Magyar Intézet meghívására érkezett a Soproni Petőfi Színház tánctagozatának, a Sopron Balettnek az előadása Szlovákiába, ahol telt ház várta az együttest. Szarka Gyulának, a Ghymes együttes Kossuth-díjas alapítójának, Szálinger Balázs József Attila-díjas költőnek és Demcsák Ottó Harangozó-díjas táncművésznek az alkotása iránt élénk érdeklődés mutatkozik. A magyar őstörténetről még nem készült táncmű, országos érdeklődés övezte a tavaly tavaszi bemutatót. A soproni sikeres premier után Pápán, Szarvason, Budapesten és Tatabányán is látható volt már a produkció.



Most a Pozsonyi Magyar Intézet szervezésében vettek részt vendégszereplésen, amelyet élénk médiaérdeklődés övezett. Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója is örült a minden várakozást felülmúló sikernek, a közönség lelkes fogadtatásának, az ünneplésnek. A direktor tárgyalt a jelen lévő kulturális vezetőkkel arról, hogy megrendezik a visegrádi országok (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) tánctalálkozóját és ennek először Sopron adna otthont.