Napelemek az intézményeken Csapodon

Kocsis László polgármester az óvodásokkal: már biztosított az anyagi fedezet, a munka jövőre kezdődhet el.

– Nagyon örülünk, hogy pályázataink sikerrel jártak s a falu korszerűsítése folytatódhat – mutatott a polgármesteri hivatal tetőzetén szorgoskodókra Kocsis László polgármester. – Uniós és hazai forrásból a hivatal energetikai felújítása során kicseréljük a tetőtéri ablakokat, szigeteljük a tetőteret és napelemeket szerelünk fel, amelyek fedezik majd az épület egész évi elektromosáram-igényét. A közel 25 millió forintos pályázatból a fűtés-korszerűsítés már megvalósult: az újonnan beszerzett kondenzációs gázkazán egyharmaddal kevesebb gázzal fűti a helyiségeket ugyanolyan hőmérsékletre. Ezzel együtt a polgármesteri hivatal részleges akadálymentesítését is elvégezzük. A teendők kivitelezési határideje október 31.– Belügyminisztériumi pályázaton is nyertünk 29 millió forintot, amelyet az óvodánk felújítására fogunk költeni – folytatta a polgármester. – A külső-belső szigetelés, a kívül-belüli friss festés mellett időszerűvé vált a fűtési rendszer modernizálása, valamint az óvoda áramigényét is a tetőzetre felszerelt napelemekkel oldjuk meg. E projekt kivitelezése azonban építőipari kapacitás híján – és a gyerekekre való tekintettel – csak a jövő évi nyári szünetben indulhat el – tette hozzá Kocsis László. Hozzátette: szintén pályázati pénzből idén a Rákóczi utcát is leaszfaltozták.