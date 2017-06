Nagyszerű, hogy van a VOLT! - Ünnepre készül Sopron - fotók

Huszonöt évvel ezelőtt öt zenekarral és nyolcszáz vendéggel kezdődött. A tavaly Európa legjobbjának választott VOLT idén már 150 ezernél is több vendéget vár. Lobenwein Norbert alapító-főszervező szerint a siker egyik magyarázata a vendégszerető város. „Amit Sopron hozzátesz, attól VOLT a VOLT" – jelentette ki, s rögtön a következő üzenet átadására kért minden újságírót: köszönet a soproniaknak!– Nagyszerű, hogy van VOLT! A város és a fesztivál összetartozik – hangsúlyozta Simon István alpolgármester is. Fülöp Zoltán, a másik alapító-főszervező viszont már a hírekre éhes médiamunkások igényét igyekezett kielégíteni: igen, idén is lesznek újdonságok, sőt, most lesznek csak igazán!– Komplex fesztiválélményt szeretnénk nyújtani, hogy utána egy éven keresztül mindenki csak a következő VOLT-ot várhassa. Erős zenei kínálatot hozunk: először lép fel Magyarországon a Linkin Park, itt lesz a 2016 Nr.1. DJ-nek választott Martin Garrix, jön Subscribe, kétórás koncertet ad Fatboy Slim...Hosszú a fellépők sora. A nulladik nap a Petőfi Zenei Díjak átadása egyben, nyolc kategória legjobbjait díjazzák, Demjén Ferenc pedig életműdíjat vesz át. Izgalmas csúcspontnak ígérkezik, amikor a nap végén színpadra lép a Mindenki című Oscar-díjas filmből ismert Bakáts Téri iskola kórusa a Halott Pénzzelközösen. Utcaszínházak is jönnek a nagyvilágból. Bárhol feltűnhetnek majd a fesztiválon az akrobaták, cirkuszi művészek, gólyalábasok, tűzzsonglőrök. Lesz idén is óriáskerék, és különös figyelemmel fordulnak a gyerekek felé – akikközött minden bizonnyal több is lesz, akinek a szülei a soproni fesztiválon ismerkedtek meg...Folytatódik a Csillagok városa projekt is. A VOLT és Ef Zámbó István képzőművész ezúttal is hozott öt új, egyedi megformálású széket – mindegyiken egy-egy világsztár dedikálásával – a városnak. S hoztak egy kiállítást is, amit már láthatnak az érdeklődők a Munkácsy-teremben. A tárlat a VOLT ART GROUP művészeinek munkáját tömöríti, nem egyet közülük kifejezetten a VOLT ihletett vagy ott is született. Néhány képre majd licitálni is lehet, az árverés bevétele pedig a Soproni Gyógyközpontot támogatja.A 25 VOLT fesztivál tehát mindjárt kezdődik, egészen pontosan 26-án, a fiúkmár itt(hon) vannak!

Korábban írtuk

Of Mice & Men és Enter Shikari interjúk hamarosan



Az amerikai metalcore együttes, az Of Mice & Man dobosa, Valentino és a brit Enter Shikari énekese, Rou Reynolds is interjút adott a kisalfold.hu-nak. Megtudtuk például, hogyan készülnek a zenekarok fesztiválra, mit tudnak a magyarokról és Sopronról, meddig maradnak a városban, ittak-e már pálinkát és a zenén kívül mi érdekli őket. A válaszokat hamarosan közöljük! :) Addig is, következzen a sajtótájékoztató.

17.00 órakor kezdődik a 25. Telekom VOLT Fesztivál sajtótájékoztatója és a VOLT ART kiállítás megnyitója a soproni Liszt Ferenc Kulturális és Konferencia Központban.Jelen lesz: Dr. Simon István, Sopron alpolgármestere, Ef Zámbó István, képzőművész, valamint Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, a VOLT alapító-főszervezői.