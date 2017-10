Nagycenk - Díjat kapott a volt polgármester

A nagycenki képviselő-testület döntése értelmében Nagycenkért Díjat adományoztak Udvardi Imrénének, aki 1998 és 2006 között volt a község polgármestere. Számos önkormányzati beruházás valósult meg az irányításával, többek között sok évtizedes gondot oldott meg, amikor a gyógyszertárat a falu központjába költöztette.



Az iskola felső tagozatának teljes felújítása, az utcák rendbetétele következetes munkájának volt köszönhető. Polgármestersége alatt a közösségi élet gyökeres változáson ment keresztül, első szervezője volt a Szüreti Napoknak, amit tizenöt éven át irányított.



Faluvezetői megbízatása alatt alakult újjá a sportegyesület labdarúgó-szakosztálya, jött létre a „Czenki" Hársfa Néptánc Egyesület és a Nagycenki Polgárőr Egyesület is. Magyarország európai uniós csatlakozásakor felvállalta, hogy hazánkat Nagycenk képviselje a Vidéki Települések Európai Chartájában.



Ezt a felelősségteljes vállalást rangjához méltón kezelte, támogatta, nemzetközi elismerést szerezve ezzel a nagycenkieknek.



Mint magánszemély és mint vállalkozó is támogatja a helyi rendezvényeket, aktív tagja az iparoskörnek, a Friends of Europe Nagycenk Egyesületnek, a templomi kórusnak – állt a méltatásban. A díjat Csorba János polgármester adta át Udvardi Imrénének.



– Nagyon megleptek ezzel az elismeréssel, rendkívül jólesett – mondta el a Kisalföldnek Udvardi Imréné. – Való igaz, hosszú ideig dolgoztam Nagycenkért magánemberként is, hiszen amikor a falu vezetője voltam, ez volt természetes. Jó szívvel gondolok vissza a chartához való csatlakozásra különösen a fiatalok miatt, akik így számos külföldi településre jutottak el, gyakorolhatták az idegen nyelveket és tapasztalhattak, láthattak, ismerkedhettek.