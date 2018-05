Nagyágyúk lépnek fel a fertőrákosi Barlangszínházban

A fertőrákosi Barlangszínház szezonját május 27-én Lajkó Félix és a lengyel Volosi vonósegyüttes koncertje nyitja, az ünnepi hetek műsorkavalkádja pedig június 8-án kez- dődik a Fő téren – jelentette be Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezető igazgatója fertőrákosi sajtótájékoztatóján.Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezető igazgatója kiemelte: a Soproni Ünnepi Hetek több mint hat évtizedes történetében először igazítják tematikailag a barlangszínházi előadásokat a SÜH-programokhoz, s ezentúl ez így is marad. Mindez turisztikai célokat, a tervezhetőséget és a műsorok értékesíthetőségét segíti elő. Így például a június 9-i Tündérfesztivál esetében a Barlangszínházban június 8–9–10-én az ExperiDance Production „Cinderella" című családi mesemusicaljét mutatják be. A június 15-től 17-ig tartó Sopron Drumon – amikor híres ütőhangszeres művészek soproni fellépéseit láthatjuk-hallhatjuk – a Barlangban a műfaj olyan nagyágyúi, mint Richard Bona és a Mandekan Cubano Group; She-e Wu, Chris Deviney, Rolando-Morales Matos, a tHUnder Duo és a Sopron Balett s a Billy Cobham Band ígérnek fenomenális estéket.Sopronban június 18-tól kezdődik a HétTánc Fesztivál – benne június 22-től 24-ig a Sopron Folkfest –, amelynek keretében az ExperiDance Nagyidai cigányok című produkciója kerül a fertőrákosi színpadra június 22–23-án. „Nyári tánc virágporban" címmel néptáncgála is lesz június 24-én. Feke Pál Szulák Andrea és Radics Gigi sztárvendégekkel július 1-jén lép fel a Barlangban „Csak rock ’n’ roll" címmel, míg a Sopron Classic július 3-án kezdődő eseménysorában július 6–7-én Rossini A sevillai borbély című vígoperáját, július 13–14–15-én Jirí Menzel rendezésében Verdi Falstaff című vígoperáját játsszák.– Ezt követően párizsi, londoni, brüsszeli és hazai hírességek szerepelnek a Singsingsing musicalshow-ban Fertőrákoson július 19-től, nyolc alkalommal – folytatta Pataki András. – Augusztus elején a Játékszín „Kölcsönlakás" és a „Hatan pizsamában" című vígjátéka, Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűs magyar humorista önálló estje; augusztus 10. és 12. között a Budapesti Operettszínház előadásában Kálmán Imre A chicagói hercegnő című dzsessz-operettje, augusztus 17–19-ig Sissi – A királyné, a gróf és a cigánylány ExperiDance-produkció, az azt következő hétvégén pedig ifj. Johann Strauss Eine Nacht in Venedig című nagyoperettje kínál kellemes órákat. Kálmán Imre Csárdáskirálynője szintén német nyelven csendül fel szeptember első hétvégéjén, míg a Barlang évadját Demjén Ferenc és Charlie koncertje zárja – tette hozzá Pataki András, aki reméli, a külföldiek érdeklődését is felkelti a programsorozat.