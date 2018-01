Nagy programajánló Bécsből - 2018 a szecesszió és a vámpírok éve

Leopold Museum-Wien 1900: © Wien Tourismus/Peter Rigaud

Bár 2018 Bécsben elsősorban a szecesszióról és a bécsi modernizmus olyan nagy művészeiről fog szólni, mint Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser és Otto Wagner, azért a könnyebb művészetek és a klasszikusok kedvelőinek sem kell majd a kulturális programokat nélkülözniük, ha az osztrák fővárosba látogatnak.A "Bécsi modernizmus 2018" programsorozat a négy művész halálának 100. évfordulójának állít emléket. Az első nagy időszakos kiállítást január 18-án, csütörtökön nyitják meg a bécsi Leopold múzeumban (Leopold Museum) "Bécs 1900 körül – Klimt – Moser – Gerstl – Kokoschka" címmel. Ezzel a tárlattal egészíti ki a múzeum a már amúgy is tekintélyes Schiele- és Klimt-gyűjteményét. Február elején pedig a Zene Háza (Haus der Musik) is beáll a sorba: a Bécsi modernizmus idején végbement zenei korszakváltás kapcsán egy kicsit más aspektusból mutatja majd be a szecesszió hatásait.

Akit jobban érdekelnek a klasszikusok, annak sem kell messzire mennie. A Mozart-házban (Mozarthaus) például február 16-án kezdődik egy időszakos kiállítás "Mozart útja a halhatatlanságba. A zseni és az utókor" címmel. Júliusban és augusztusban pedig a múzeum újra felveszi programjába a keddi és csütörtöki koncerteket, melyek tökéletes lezárást jelentenek a Mozartról szóló tárlatok megtekintése után.Musicalekben is gazdag lesz az idei év. A tavaly szeptemberi premier óta folyamatos sikernek örvend a Rainhard Fendrich slágereire építő "I AM FROM AUSTRIA". A nagy érdeklődésre való tekintettel a következő évadban sem kell lemondani az osztrák slágerekről, a Raimund színház (Raimund Theater) vezetősége már röviddel a premier után eldöntötte, hogy a 2018/2019-es évadban is folytatni szeretné a sikerszériát. Immáron 20 éves múltra tekint vissza a "Vámpírok tánca" című előadás, ami a jubileum alkalmából visszatért a Ronacher színház színpadára. Az óriási sikernek örvendő előadások még 2018 júniusáig szerepelnek a színházak műsorán.Aki pedig csak egy különleges városnézésre vágyik, az a DDSG Blue Danube hat hajójának egyikén biztosan megtalálja, amit keresett. A hajók nemcsak a Duna-csatorna által nyújtott panorámát mutatják be, de több műsoros programra is invitálják az érdeklődőket. Egy teljesen más szemszögből ismerhetik meg az osztrák fővárost az "Ugly Vienna" városnéző séta résztvevői. Az évek óta az osztrák fővárosban élő Eugene Quinn szórakoztató történetei mentén persze nem csak a város csúnyább oldalát ismerhetik meg az érdeklődők, hisz – ahogy ő maga is vallja – egy-egy kevésbé szép épület közvetlen szomszédságában mindig meg lehet látni az érdekes és szép városrészeket is. A brit DJ és sétavezető együttműködik Bécs városával és olyan sétákra invitál, mint a "Why Vienna is the best City to live in" és a "Smells like Wien Spirit". Az idegenvezetés angol nyelven zajlik, a kínálat ezen a linken érhető el: http://spaceandplace.at/