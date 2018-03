My Fair Lady: vidám darabtemetés Sopronban

A darabtemetés régi színházi hagyomány, főleg a vidéki teátrumokban terjedt el, ahol a törzsközönség és a városlakók már látták az épp búcsúzú sikerprodukciót. Az utolsó előadáson így aztán bármi előfordulhat a néző szeme láttára. Plusz poénok, meglepő fordulatok kerülhetnek be a darabba. Az alkotók természetesen egyeztetnek erről, ám némi rögtönzés azért mindig belefér, így aztán ezek az előadás-temetések a közönség számára is emlékezetes, megismételhetetlen hangulatban zajlanak. A színészek számára legalább olyan izgalmas ez, akár a bemutató.



A népszerű darab még soha nem szerepelt a soproni teátrum műsorán. Vonzó szereposztásban - Szolnoki Tibor, Kisfaludy Zsófia, Zsadon Andrea, Mikó István, Nagy Gábor, Horváth Zsuzsa, Savanyu Gergely - és Radó Denise értő rendezése mellett, zenekaros, énekkaros kísérettel, látványos táncos jelenetekkel tarkítva hódította meg a nézőket az előadás.



Zúgó vastapsot, lelkes bravó kiáltásokat, hangos ovációt és hosszas ünneplést kapott a közönségtől a musical stábja. A nézők a bemutatón nem akarták leengedni a színpadról a népes alkotócsapatot. Fergeteges hangulatú, emlékezetes előadás született telt ház előtt Sopronban. A közönség kívánságára most újra látható búcsúként a produkció tavasszal, ünnepi ráadásként utoljára, hogy senki ne maradjon le Henry Higgins és Eliza Doolitle, a virágáruslány történetéről. Persze sok meglepetéssel!