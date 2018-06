Művésztalálkozó a Schönburgi Palota kertjében

Cornelius Obonya és rendező felesége, Caroline Pienkos

Már kaphatók elővételben jegyek a Szentmargitbányai Kőfejtő 2019-es „Varázsfuvola“ c. előadásáraA Mörbischi Víziszínpad, a Szentmargitbányai Kőfejtő és a HERBSTGOLD-Fesztivál Kismartonban egyesülése után létrejött „Fertő-tavi Fesztiválnyár“ első ízben rendezett a múlt héten egy közös művésztalálkozót a bécsi Schönburg Palotába.A „Marica Grófnő“, a „Le nozze di Figaro“ és Mozart „Varázsfuvola“ darabokból hallott zenei előadásokat követően az Opera a Kőfejtőben ügyvezetője, Karl Wessely, elárulta az est legnagyobb meglepetését: a jövő évi „Varázsfuvola“ rendezését nem más mint a két híresség, Cornelius Obonya és rendező felesége, Caroline Pienkos veszi kezébe. A házaspár idén januárban a Denevér rendezésével nagy tapasztalatra tettek szert a milánói operaházban.„Hatalmas meglepetés és egyben nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy felkértek a Varázsfuvola rendezésére. Ez új terület számunkra, hogy egy ilyen hatalmas területen valósítsuk meg az ötleteink. Nagy örömmel állunk neki ennek a feladatnak és el vagyunk ragadtatva az egész Esterházy-Team kreatív és konstruktív hozzáállásától.“ - így jellemezte Obonya és Pienkos az Esterházyak munkáját. „Ilyen hatalmas színpadon fontos szerepe van a nagy gesztusoknak és a nagyban kivetített képi megoldásoknak. A Varázsfuvolában találkozunk a szerelemmel, komédiával, vidámsággal és a szomorúsággal is. Sokan kérdezik, hogy kire osztjuk majd Papageno szerepét – bocsássanak meg nekünk hogy még részleteket nem árulhatunk el. De természetesen tudjuk, hogy ez egy olyan szerep, amely mind énekeseknek mind énekes színészeknek testhez álló lenne.“ A színész-rendező Obonya egyben leszögezi, hogy: „Nem, jelenleg nem tervezzük hogy én is játszom. A rendezésre koncetrálok.“A kellemes nyári estén a Schönburgi Palota kertjében vendégeskedtek többek között: Hans Peter Doskozil, Burgenland tartományi kulturális tanácsosa, a házigazda Stefan Ottrubay, az Esterházy Vállalatcsoport igazgatója, és Karl Wessely, az Opera a Kőfejtőben ügyvezetője, Peter Edelmann és Dietmar Posteiner a Mörbischi Víziszínpadtól, Daniel Serafin, Kulturális és Marketingmanager az Esterházyaknál, valamint szülei Harald és Ingeborg (Mausi), Konstanze Breitebner, aki a HERBSTGOLD-Fesztiválon felolvasást tart a „Háború és békéből“, Marika Lichter, Birgit Sarata, Arabella Kiesbauer, Iva Schell, Evelyn Rillé.A vendégek között ott volt a Bécs Holding ügyvezetője Sigrid Oblak, Doris Felber, a Felber pékségek alapítója és tulajdonosa, PR-Lady Elisabeth Himmer-Hirnigel, aki a divattanácsadójával Anelia Peschevel érkezett, Adi Hirschal és Wolfgang Böck, Julia Florez, az opera sztár Juan Diego Florez felesége, Lotte Ingrisch, valamint a Neo-politikus és ex-ORF moderátor Gaby Schwarz.Jegyek kaphatók: operimsteinbruch-tickets.at