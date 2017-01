Munkaszünet Ausztriában 2017-ben - Piros betűk az osztrák naptárakban

A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Andesz 2006 Bt. ( www.osztrakmagyarugyek.hu ), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.

Olvasóink kérésére szakértőink segítségével összegyűjtöttük az ausztriai ünnepnapokat. Ez nemcsak a munkavállalóknak lehet hasznos, hanem azoknak is, akik átjárnak a hazánk nyugati szomszédságában lévő országba például vásárolni, kirándulni vagy sportolni.Újév – január 1., vasárnapVízkereszt – január 6., péntekHúsvéthétfő – április 17., hétfőA munka ünnepe – május 1., hétfőKrisztus mennybemenetele – május 25., csütörtökPünkösdhétfő – június 5., hétfőÚr napja – június 15., csütörtökNagyboldogasszony – augusztus 15., keddNemzeti ünnep – október 26., csütörtökMindenszentek – november 1., szerdaMária fogantatása – december 8., péntekKarácsony első napja – december 25., hétfőKarácsony második napja – december 26., kedd.Szenteste napja, december 24-e és december 31-e, az év utolsó napja, amikor a szilvesztert ünnepeljük, Ausztriában sem munkaszüneti nap, de ezek idén amúgy is vasárnapra esnek. A gyakorlatban – ugyanúgy, mint hazánkban – dolgoznak ilyenkor bizonyos szakágakban az emberek, de sok helyen leállások vannak, éppúgy, mint nálunk. A szolgáltatást nyújtó és a kereskedelmi cégek általában délután kettőig tartanak ilyenkor nyitva.Vannak Ausztriában úgynevezett ablaknapok. Ezek azok a munkanapok, amelyeket hozzácsatolnak egy-egy ünnepnaphoz, ha az keddre vagy csütörtökre esik. Eltérően a magyar gyakorlattól, ezeket Ausztriában nem kell ledolgozni előtte vagy utána egy-egy szombaton, de általában előre bejelentik, hogy melyik ünnephez csatolnak ilyet. S jó tudni, hogy egyházanként és tartományonként lehetnek még a felsoroltakon kívül más ünnepnapok is.Az evangélikus egyház ünnepe nagypéntek, ami idén április 14-re esik. Burgenlandban pedig november 11-én meg szokták tartani Szent Márton ünnepét, Alsó-Ausztriában november 15-én Szent Lipót ünnepét. Egyéb ünneplésre okot adó különleges napnak számít az osztrákoknál is a Valentin-nap (február 14., kedd), az apák (május 7., vasárnap és június 11., vasárnap) és az anyák napja (május 14., vasárnap), sőt, az állatok napja (október 4., szerda) és a halloween is (október 31., kedd).