Munkahelyi tragédia Pusztacsaládon: két és fél méteres földfal omlott egy munkásra

A bekerített tanyán tragédiával végződött egy csatornaásás.

A rendőrség helyszínelt a halálesettel járt földbeomlással kapcsolatosan.

Mintegy két és fél méteres árokba ment le egy csatornaépítő munkás, mert beleejtett valamit. Hiába mondták neki, ne tegye. Feljönni már nem tudott, beomlott rá a földfal. Nem sikerült időben kimenteni, életét vesztette a férfi.– A szerencsétlenül járt szilsárkányi férfi új volt, alig másfél-két hete kezdett dolgozni nálunk a faluhoz közeli tanyán – mesélte az elhunyt egyik kollégája. – Lovakat és más nagy testű állatokat gondoztunk, meg ami munka éppen adódott. Jó és vicces kedvű embernek ismertük meg – mondta róla a történteket felidézve munkatársa.A Pusztacsalád külterületén lévő bekerített tanyán tragédiával végződött egy csatornaásás: mintegy két és fél méteres földfal omlott egy munkásra.Szerdán, amikor épp együtt dolgoztam vele, a hőségtől alig kaptam levegőt, zihálni kezdtem. „Ha ilyen beteg vagy, meghalsz, elhamvasztunk, poraidat szétszórjuk" – mondta nekem tréfásan.Hát szörnyű, hogy milyen kiszámíthatatlan a sors, mert másnap meg bekövetkezett ez az iszonyatos tragédia. Maga alá temette a föld, s csak későn tudták kiásni a kollégák. Bár nem láttam az esetet, annyit tudok, hogy a munkaadó, akinek mezőgazdasági és építési vállalkozása is van, munkakezdés előtt rendszeresen felhívta a figyelmet a munkavédelmi és a biztonsági szabályok betartására. Bizony, bármi bármikor megtörténhet...Úgy tudjuk, hogy az állatok itatására szolgáló medencéből kifolyó vízhez készült csatorna a bekerített tanyán belül.Munkagép emelte ki a földet, s a mintegy két és fél méter mély gödörbe a szilsárkányi férfi beleejtett valamit. Bár óva intették, ne tegye, lemászott a gödör aljára, amely vizes volt. Aztán egyik pillanatról a másikra ráomlott a földfal. Hívták azonnal a mentőket, tűzoltókat. Az ott lévők gyorsan hozzáfogtak a kimentéséhez, de idő kellett, amíg a hatalmas mennyiségű földet ellapátolták onnan. Amikor sikerült szabaddá tenni a férfi felsőtestét, addigra életjelet már nem mutatott. Időközben a mentőhelikopter is leszállt, ám a férfi életét már nem lehetett megmenteni.A magántulajdonú, bekerített tanyát a rendőrségi helyszínelés idejére teljesen lezárták. Csak a területre felügyelő egyik őr révén érhettük utol telefonon az érintett vállalkozót, aki kategorikusan elzárkózott attól, hogy bármit is közöljön az esettel kapcsolatban.A magántulajdonú, bekerített tanyát a rendőrségi helyszínelés idejére teljesen lezárták.– Ilyen irtózatos halállal járt tragédia még nem történt a falunkban. Munkahelyi balesetünk ugyan már volt, akkor meggyszedő ládák borultak az egyik munkásra, de ő kisebb sérülésekkel megúszta az esetet – emlékezett Csapó Gábor polgármester.– Az elhunytat nem ismertem, de részvéttel gondolok a családjára. A sajnálatos eset arra is felhívja a figyelmet, hogy munkavégzés során mindig megfontoltak, körültekintőek, biztonságra törekvőek legyünk és feltétlenül tartsuk be a munkavédelmi előírásokat.

Csütörtök írtuk

