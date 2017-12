MSZP: történelmi vesztesek lehetünk

Véleménye szerint a kormány a valóságot leplezi a sorosozással, migránsozással, miközben az unióban rendkívül fontos változások történnek. – Az EU immunrendszere meggyengült. Eljött a reform ideje, a szorosabb együttműködés, az eurozóna összetartásának korszaka. Most minden korábbinál fontosabb, hogy részesei legyünk az eurozónának, ha kimaradunk, könnyen kiépülhetnek újra a határok Ausztria és Magyarország között – hangsúlyozta a politikus, megemlítve azt is, az uniós csatlakozás óta 370 milliárd forint értékben érkezett az uniótól pénz Győr-Moson-Sopron megye fejlesztéseire.



Ujhelyi István elmondta azt is, azért járja az országot, hogy a veszélyre figyelmeztesse az embereket, s ezt teszik a párt választási jelöltjei is.