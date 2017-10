MSZP Sopronban: ezt ígérik a nyugdíjasoknak, ha kormányra kerülnek - Reagált a Fidesz

Gyermekkorunk hőseinek, szüleinknek, nagyapáinknak és nagyanyáinknak, meg kell adnunk a lehetőséget, hogy újra emelt fővel járhassanak! Ezért igazságot fogunk tenni, mert egy ledolgozott élet után mindenkinek jár a biztonságos, nyugodt időskor.



2009-ben a gazdasági világválság csúcspontján az akkori, szakértői kormány a válságkezelés során hozott egy sokat vitatott és rossz döntést, elvette a 13.-ik havi nyugdíjat. Ez tény.



Viszont az is tény, hogy ezt a Fidesz 8 év alatt nem adta vissza.



Így ránk vár a feladat, hogy - történelmi leckét adva minden politikai erőnek – visszaadjuk a nyugdíjasoknak azt, ami nekik jár, a 13.-ik havi nyugdíjat.



Ugyanis ha az MSZP kormányra kerül, a nyugdíjasok 2018-tól a következőre számíthatnak:



65 év felett ingyenessé tesszük a gyógyszert a krónikus betegeknek.



A duplájára, 50 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot.



50 százalékkal megemeljük a közgyógyellátás összegét.



Nyugdíjkorrekciós programot vezetünk be a legalacsonyabb nyugdíjak megemelésére.



Igazságossá tesszük a rokkantellátás rendszerét.



Megvizsgáljuk a vállalati nyugdíjak kialakításának lehetőségét.



Adókedvezményekkel támogatjuk az aktívkorúak nyugdíjcélú öngondoskodását.



A nyugdíjasok nem lehetnek tovább politikai játszmák kiszolgáltatottjai!



Hiszünk abban, hogy az általunk megalkotni kívánt új társadalombiztosítási modell jelentősen hozzájárul a generációk közötti konfliktus feloldásához és ezzel együtt az időskori szegénység csökkentéséhez! Legyen ez a közös ügyünk!

- hangzott el a sajtótájékoztatón.Az elhangzottakra a soproni Fidesz így reagált:

A magyar emberek, és különösen a nyugdíjasok pontosan tudják, hogy mennyit ér az MSZP ígérete: semmit. A gyurcsányi iskolában nevelkedett szocialisták tovább hazudoznak.



A „hazudtunk reggel, éjjel meg este" történetet most a nyugdíjasokra fűzik fel.



Az MSZP miután az elmúlt hetekben porig alázta magát párton kívül és belül egyaránt, most olyan ígéret-cunamit zúdít a nyugdíjasokra, aminek ők pont az ellenkezőjét csinálták kormányon. Most ismét ígérgetnek, de már senki sem hisz nekik.



Az MSZP csúnyán becsapta a magyar nyugdíjasokat. Gátlástalanul, lelketlenül egyhavi nyugdíjat vettek el az idősektől, nem adtak nekik soha nyugdíjprémiumot, emellett háromszorosára emelték a gáz árát, megduplázták az élelmiszerek áfáját, és ki akarták fizettetni az idősekkel a vizitdíjat és a kórházi napidíjat is. Most ugyanez az MSZP ígérget fűt-fát.



A FIDESZ amit vállalt, teljesíti: megőrizzük a nyugdíjak értékét, ezért idén is biztosítjuk az inflációkövető nyugdíjkiegészítést is. A szüleink iránti tisztelet vezérelt minket, amikor arról döntöttünk, hogy a magyar gazdaság sikeréből, a jelenleg aktív dolgozók eredményeiből részesülniük kell a nyugdíjasoknak is, akik évtizedeken át keményen dolgoztak ezért az országért.



A FIDESZ az MSZP-vel szemben valóban megbecsüli az időseket, törődünk velünk és szeretnénk, ha ők is részesülnének a gazdasági eredményekből. A kormány Magyarország történetében először fizet nyugdíjprémiumot a nyugdíjasoknak novemberben. Erre korában még nem volt példa.



Magyarország erősödik, és szeretnénk, ha ennek eredményeit a nyugdíjasok is éreznék!