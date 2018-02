MSZP Sopron: taopénzt az egészségügybe

- Az MSZP-Párbeszéd a kormányváltás után a taopénzek terén is igazságot fog tenni, de már most kezdeményezzük, hogy a kórházak és iskolák is részesülhessenek ebből a támogatási formából - közölte pénteki sajtótájékoztatóján Póczik Roland, az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje.