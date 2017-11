MSZP: közlekedési káosz van Sopronban - Reagált a Fidesz

Reagált a Fidesz



Mindig örülünk amikor az MSZP az M85 megépítésének kérdését feszegeti! Az M85-ös utat 2010 –előtt még Európai Uniós támogatásból kellett volna megvalósítani, azonban a szocialista kormányok a tervek elkészítéséig sem jutottak el. A szocialisták mint minden más ígéretüket, ezt sem tartották be! A baloldalnak nem érdeke, az M85-ös autópálya sikere, és a soproni emberek sikere, mert ők akkor boldogok, ha mindenki másnak rossz.



Tájékoztatjuk a soproniakat és a környékbeliket, hogy az M85-ös autópályát a Fidesz kormány megépíti! A tervek elkészültek, a nyomvonal mentén a területek állami tulajdonszerzése a végéhez közeledik, a régészeti feltárás zajlik. A dömperek hamarosan megérkeznek. A Fidesz megépíti továbbá az észak nyugati elkerülő utat is, amely szintén jelentősen hozzájárul a város közlekedési gondjainak az enyhítéséhez.



A belső migrácival kapcsolatosan is álságos az MSZP, hiszen miközben a déli határon felállított kerítést lebontanák, és a közel keletről érkező migránsok jelentette problémát távolinak mondják, kifogásolják a magyar emberek belső mozgását. A munkaerő szabad áramlása nem csak a határok nélküli Európa egyik vívmánya, de országon belül is ez a szabadságjog mindenkit megillet.

Alig 4 hónap múlva, 2018 március 15-én át kellene adni a Sopront elkerülő gyorsforgalmi útszakaszt.Legalábbis erre tett ígéretet Lázár János 2014 októberében, amikor Fodor Tamás polgármester mellett kampányolt Sopronban.De ugyanezt mondta a város országgyűlési képviselője, Firtl Mátyás Fidesz-KDNP-s politikus is.Azt tudjuk, hogy Firtl Mátyás lelép a színről, ő nem indul 2018-ban már a választásokon, köd előtte, köd utána.Azt is erősen sejteni lehet, hogy Lázár János is lelép a kormányból, így ő sem fogja vállalni a felelősséget.A nagy kérdés azonban itt marad! Mikor lesz meg valójában az elkerülő út?!Sopron lassan belefullad a rengeteg autóba. A belső migráció miatt a városban élők száma is folyamatosan nő.Mit akar ebben a helyzetben tenni a Fidesz?Mikor akar végre valódi segítséget nyújtani a városnak?Remek dolog, hogy EU-s pénzből felújítottuk a Fő-teret, a Várkerületet. A gond azonban az, hogy a hétköznapi élet egyre több bosszúsággal jár.Sopron célpont lett az országban. Folyamatosan a minket távolról sem érintő menekültekkel riogatnak, megy a gyűlöletkeltés, de arra nincsen válasz, mi lesz a várost érintő belső migrációval.Helyes és jó dolog, ha olyanok jönnek hozzánk, akik segítenek a város fejlődésében, de Sopron egymaga nem bír el ekkora nyomást!A Fideszes kormánynak végre valódi segítséget kell adnia és nem csak választási kampányszövegeket kell puffogtatnia!A Fidesz a felelős ezért az áldatlan helyzetért!Kettészakad az ország és valós problémák megoldása helyett, csak a hangulatkeltésre futja!Sopronnak szüksége van az M85-ös és az É-Ny-i elkerülő utakra!Tessék megkezdeni az építkezést végre úgy, ahogyan már számtalan alkalommal megígérték!