MSZP: közlekedési káosz van Sopronban

Alig 4 hónap múlva, 2018 március 15-én át kellene adni a Sopront elkerülő gyorsforgalmi útszakaszt.



Legalábbis erre tett ígéretet Lázár János 2014 októberében, amikor Fodor Tamás polgármester mellett kampányolt Sopronban.



De ugyanezt mondta a város országgyűlési képviselője, Firtl Mátyás Fidesz-KDNP-s politikus is.



Azt tudjuk, hogy Firtl Mátyás lelép a színről, ő nem indul 2018-ban már a választásokon, köd előtte, köd utána.

Azt is erősen sejteni lehet, hogy Lázár János is lelép a kormányból, így ő sem fogja vállalni a felelősséget.



A nagy kérdés azonban itt marad! Mikor lesz meg valójában az elkerülő út?!



Sopron lassan belefullad a rengeteg autóba. A belső migráció miatt a városban élők száma is folyamatosan nő.

Mit akar ebben a helyzetben tenni a Fidesz?



Mikor akar végre valódi segítséget nyújtani a városnak?



Remek dolog, hogy EU-s pénzből felújítottuk a Fő-teret, a Várkerületet. A gond azonban az, hogy a hétköznapi élet egyre több bosszúsággal jár.



Sopron célpont lett az országban. Folyamatosan a minket távolról sem érintő menekültekkel riogatnak, megy a gyűlöletkeltés, de arra nincsen válasz, mi lesz a várost érintő belső migrációval.



Helyes és jó dolog, ha olyanok jönnek hozzánk, akik segítenek a város fejlődésében, de Sopron egymaga nem bír el ekkora nyomást!



A Fideszes kormánynak végre valódi segítséget kell adnia és nem csak választási kampányszövegeket kell puffogtatnia!

A Fidesz a felelős ezért az áldatlan helyzetért!

Kettészakad az ország és valós problémák megoldása helyett, csak a hangulatkeltésre futja!



Sopronnak szüksége van az M85-ös és az É-Ny-i elkerülő utakra!



Tessék megkezdeni az építkezést végre úgy, ahogyan már számtalan alkalommal megígérték!