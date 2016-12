Moby Dick: Kegyetlen évek - Negyedszázados nagylemez újragondolva és évzáró koncert Sopronban

2016. december 12-én jelent meg a Moby Dick „Kegyetlen évek" című albuma a HammerWorld Magazin 30 éves ünnepi (december-januári összevont) dupla számának egyik extra CD mellékleteként. A soproni thrash legenda eredetileg 1991-ben kiadott második, idén negyedszázados nagylemeze most – újrafeljátszva, modern hangzással, felfrissített borítóval és booklettel – a Hammer Records / Hammer Music gondozásában látott napvilágot.Az újságos megjelenés mellett az album önálló kiadványként, limitált digipak változatban még most is elérhető a zenekar weboldalán keresztül. Az új CD mellett az eredeti borító szellemében a Keni Graphic által újraalkotott 2016-os Kegyetlen évek mintával készült pólóval és a régebbi Moby Dick albumokkal egyetemben.A klasszikussá érett album – már Pusztai Zoltán szövegeit tartalmazó – dalainak 2016-os változatát a három akkori zenész, Schmiedl Tamás (ének, gitár), Mentes Norbert (szólógitár), Gőbl Gábor (basszusgitár) mellett dobosként, a csapathoz pont egy éve, tavaly decemberben csatlakozott Budai Béla játszotta fel. Érdekesség, hogy vendégként Tóth Tahi Zoltán mellett Smici két fia, Schmiedl Balázs és Schmiedl Dávid is szerepel a számokban, mindhárman a vokálokban segítettek be a bandának. A lemez stúdiómunkálatai az MD Stúdióban zajlottak.A zenekar a hivatalos megjelenés előtt egy lemezelőzetes mixet tett közzé, majd a „Good Bye" teljes verzióját publikálta szöveges videóként.Kegyetlen évek 25Good Bye„Akkoriban két hét állt a rendelkezésünkre, hogy rögzítsük a lemezt, pedig az EMI volt a kiadónk, ahol azért volt pénz. Az „E" Stúdióban dolgoztunk Rákospalotán, tehát egy klasszikus analóg stúdióban. Reggel tíztől este hatig ment a meló, fiatalok voltunk, nagyon élveztük. Az első hét napban a hangszerek és az ének felvétele történt, és egy hét volt a keverésre. Voltak olyan szólók és szövegrészletek, amelyeken a stúdiózás során még alakítottunk. Madarász ’Madi’ Gábor (Mex, Ákos, Rúzsa Magdi) gyerekkori barátom, évfolyamtársam volt a „néger", a zenei rendező, pár szólóba be is szállt. A felvételek alatt azt hittük, hogy jól szól a lemez, még Wilpert Imre is kijött, hogy belehallgasson a dalokba. Amikor leadtuk gyártásra az anyagot, már 15 ezer darab előrendelés volt rá! Csala Mária, gyártásvezető boldogan fogadott minket a kiadóban, hogy mit akartok? Hiszen már a megjelenés előtt ennyit eladtatok! Nem számított, hogy hogyan szólt!"„Az ’Ugass kutya’ országos turnéjával emlékeim szerint 35 városba jutottunk el 1990 őszén. A ’Kegyetlen évek’ dalait Smici és Norbi az ezt követő négy-öt hónap alatt hozta össze. Koncepció nem volt, csak ráérzés és sok próba. Akkoriban heti négy-öt próbánk is volt a brennbergbányai kultúr otthonban. Nem csak otthon, hanem ott is zajlott az ötletelés, a hangszerelés. A cél az volt, hogy jobb dalok szülessenek mint az eddigiek, és, hogy a lehető leggyorsabban kijöjjünk az új albummal. Az első lemez számai ekkor már két-három évesek voltak és szerettünk volna a stílus tekintetében egy egységesebb anyaggal kijönni."Az album dalai a szövegekkel együtt tökéletesre sikeredtek! A hangzás viszont sajnos borzalmas lett, pedig adott volt minden ahhoz, hogy jó és időt álló legyen. Emlékszem, hogy vert seregként jöttünk ki a stúdióból, mert a keverés utolsó stádiumában jöttünk rá, hogy mennyire túl lett tolva a magas hangszínezés és elment a mélye, a dögje az egésznek. A stúdióidő leketyegett, nem volt mit tenni… Innentől kezdve vártuk a koncerteket, mert élőben kegyetlenül szóltunk. A közönség meg volt vadulva az új album dalaiért, és a bulikon még nagyobb volt a tolongás mint egy évvel korábban! Gyakorlatilag ennek a lemeznek köszönhettük, hogy ha csak pár évre is, de a közönség feltolt bennünket a magyar metal mezőny csúcsára! Az EMI-Quint kiadó 38 ezer album eladását jelentette nekünk!Szerintem nem nagyképűség, hanem őszinteség azt mondani, hogy a legnagyobb thrash klasszikus lett itthon a ’Kegyetlen évek’. Eltelt 25 év, a dalok, a témák ma is élnek. Ma is ugyanúgy megfogják az embereket – akár a tizenéveseket is – mint anno. Játszani ezeket a szerzeményeket pedig egyenesen fenomenális."„Régi hiányt igyekszünk pótolni, erre a ’Kegyetlen évek’ 25 éves évfordulója remek alkalomnak kínálkozott! A klasszikus lemez újra kiadását eddig nem sikerült tető alá hozni, aminek a fő akadálya, hogy a kiadói jogokat nem sikerült megszerezni. Ebben sajnos a mai napig nincs változás, ezért döntöttünk úgy, felvesszük a dalokat újból. Az album így egyszerre lesz régi és új! Alapkoncepció volt, hogy lehetőség szerint következetesen ragaszkodjunk az eredeti felvételekhez, azaz a lehető legkevesebb változtatással szülessenek újjá a számok! Ezt nagyrészt sikerült is tartanunk, apró dolgokban van csak itt-ott változás. A hangzás kialakításában a fő cél egy erőteljes, arányos, mai, modernebb sound volt, de úgy, hogy a régi karakter azért megmaradjon. A végeredménnyel elégedettek vagyunk, a korábbi anyag lendületét sikerült átmentenünk és az új ’Kegyetlen évek’ becsülettel meg is dörren."