Mindörökké Júliával ünnepli a márciusi ifjakat a soproni színház

A Molnár Anikó és Papp Attila színművészek által életre keltett produkció minden egyes mondata valóságos, a költő és feleségének fennmaradt leveleiből, napló-töredékeiből, verseiből, írott szövegrészletekből, újsághírekből és Arany János költeményeiből áll. A színpadi játék szerkesztője-írója, Németh Ervin dramaturg három képben mutatja be Szendrey Júlia és Petőfi Sándor kapcsolatát, központba állítva a költő feleségének sorsát, boldogságkeresését, majd boldogtalanságát, elmagányosodását, ugyanakkor felvillantja az asszony lelki gazdagodásának, kiteljesülésének, önmagára találásának viszontagságos útját is.



Az előadásban látható Szendrey Júlia és a költő találkozása, szerelmük kiteljesedése, amely egyben a fiatal asszony felnőtté válását is jelenti gyermekáldásukkal együtt. Petőfi Sándor halála után a bizonytalanná vált özvegy a fájdalom, a meg nem értettség és öngyilkossági gondolatok között egy másik kapcsolatban őrlődve keresi önmagát, a menedéket, a kapaszkodót a boldogsághoz, a világhoz, amely idegenként, megbélyegezve tekintett rá. Mindvégig megtartva a Petőfi nevet családi életében megjárja a mélységeket úgy, hogy életének utolsó pillanatáig gondoskodik időközben megszületett gyermekeiről. Gyógyíthatatlan betegséggel küzdve, magányosan, a halállal viaskodva apjának írt megrázó erejű, őszinte vallomásában találja meg végül önmagát, útjának beteljesedését.



A színpadi játék egyedisége és különlegessége, hogy nem fikciós párbeszédeken, monológokon alapul, hanem Szendrey Júlia leveleinek, naplójának és halálos ágyán apjához írt üzenetének szövegeire építkezik, kiegészülve Petőfi verseivel, írott küldeményeivel s Arany János költeményeivel. A soproni előadás után beszélgetést tartanak Szálinger Balázs József Attila-díjas költővel Petőfi Sándorról, életútjáról, költészetéről. A Mindörökké Júlia című előadás a tervek szerint a következő évadban bekerül a színház műsorába és Bécsben is vendégszerepel majd.