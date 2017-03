Mindenki Sopronban - Az Oscar-díjas rövidfilmet közönségtalálkozón vetítették

A Búgócsiga Akusztik Gardenben jelentős érdeklődés kísérte a bemutatót és az azt követő közönségtalálkozót is. A film gyártásvezetőjével a Finalcat soproni filmklubot 3 éve létrehozó Horváth Zsolt és Csóka Miklós beszélgetett.

Fotó: Takács Tibor

Sok érdekességet megtudhattunk az alkotás elkészültéről, a forgatás körülményeiről és izgalmas kulisszatitkokra is fény derült. Régi ismerősként üdvözölhették vendégüket, hisz Dani Sopronban, a Vasvillában tanult.

Fotó: Takács Tibor

Nem csak az Oscart nyert alkotás volt a témájuk, Dani korábbi filmes munkáira is kitértek. A közönség ezek közül kettőt meg is tekinthetett a beszélgetés után. De a magyar filmkészítés mai helyzetéről és a finanszírozásról is első kézből értesülhettek a nézők. Amint azt a mostanában elnyert számtalan fesztiváldíj is jelzi, a magyar film legújabb aranykorának lehetünk szemtanúi. Épp ezért mindenkit bíztattak, merjenek hazai műveket is megnézni a moziban.

A filmklub is sokat tesz a legújabb alkotások megismeréséért, minden hónap harmadik szerdáján találkozhatunk programjukkal. Áprilisban a komáromi Mediawave felvezetéseként a fesztivál tavalyi rövidfilmjeiből lesz válogatás. Májusi vetítésükön Tóth Barnabás rendező lesz a vendégük, akit Újratervezés című kisfilmjéről ismerhetnek már sokan.Nyáron pedig szabadtéri vetítésekkel is készülnek színesíteni a filmklub díjtalanul megtekinthető programjait, melyekre minden érdeklődőt szívesen várnak.