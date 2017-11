Mindenhol parkolnak a szülők a soproni iskolánál

Parkoló autók a Bánfalvi úton – szabálytalanul, tilosban. Fotó: Olvasó-tudósító

Nap mint nap parkolási gondokkal küzd a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, pedig a város egyik legjobb parkolási lehetőséggel bíró intézménye. Az ide érkező szülők megnehezítik két buszjárat, a Bánfalvi úton közlekedők és az itt élők életét – írta olvasónk. A megállni tilos táblával nem foglalkoznak az autósok, a szabályokat nem tartatják be. A városvezetés ígért sárga csíkot az út szélére, de ez még várat magára. A helyzet minden hétköznap katasztrofális, az út szélén tilosban parkol a kocsisor – tartalmazta a levél, ami szerint a leg-elkeserítőbb az egészben, hogy az iskolára emeletet terveznek ráépíteni... „Nem tudom, hogy az a rengeteg pluszszülő és autó mit fog a már most is elviselhetetlen helyzeten fokozni! De ezzel senki nem foglalkozik..." – fogalmazott a levélíró. Olvasó-tudósítónk fényképes beszámolója lapunk internetes kiadásában már megjelent – azóta valamelyest javult a helyzet...

– Az elmúlt napokban nagyobb figyelmet fordítottunk a Bánfalvi út közlekedésére. Többször volt rendőri ellenőrzés és közterület-felügyelő is gyakrabban járja a környéket – tudtuk meg a városházán. Az iskola igazgatója, Tormáné Bakody Noémi elmondta, valóban adtak be bővítésre pályázatot, de annak elbírálása csak tavasszal várható. Remélhetőleg nyernek, de nem a létszámot bővítik, hanem a termeket. – Az iskola hatszáz gyerek tanítására épült, most közel nyolcszáz diákunk van. Volt év, amikor máshol kellett plusztermet bérelnünk a helyszűke miatt. Nem lesz több diákunk akkor sem, ha nyerünk a pályázaton. Az emeletráépítéssel négy tanterem és egy közösségi tér a zsúfoltságon enyhítene – részletezte az igazgató.Tormáné Bakody Noémi tisztában van a parkolási nehézségekkel, ami különösen akkor okoz gondot, amikor iskolai rendezvényük van, amire a szülőket is várják. Távolabbi parkolókat ajánlanak ilyenkor látogatóiknak, de van, aki inkább a tilosban áll meg.