Mikulás a Lilla-napokon Sopronban

​Szombaton díjmentes Mikulás-programok: csillámtetoválás, légvár és vidám fotózás is várja a kicsiket. Fotó: Kisalföld-archívum

Nem kell mást tenniük, mint a november 28-án, a Kisalföld napilapban megjelent Lilla magazinból kivágni a kuponokat és vásárláskor a pénztárnál leadni a kedvezményt adó üzletekben. Jelentős, akár 10–50 százalék kedvezmény érhető el.

Az akciós vásárlás mellett december 9-én, szombaton díjmentes Mikulás-programok is várják a látogatókat. Csillámtetoválás lesz 10–14 óráig, légvár 10–18 óráig, vidám fotózás a Mikulással 13–15 óra között. Az első 60 jelentkező Libri-meglepetést kap a Mikulástól! Ügyes kezek – karácsonyi kézművesjátszóház is várja a gyerekeket a Mosolyország jóvoltából 15–18 óráig.Az eseményen a Vöröskereszt és a Sopron Plaza adománygyűjtéséhez is lehet csatlakozni. Tartós élelmiszereket, könyveket, játékokat, ruhákat, tisztítószereket várnak. December 9-én, szombaton 14–18 óra között véradásra is lesz lehetőség.