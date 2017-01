Miért lehet így? Nyitott aknák Sopronban a Balfi utcában - fotó

Kardosné Lukácsi Katalin is többször telefonált a probléma miatt, az utca lakói szerint veszélyesek a nyitott aknák, hiába vannak ott a táblák. Fotó: Magasi

- Felháborító, ami itt megy! Eddig a rácsok zörgésétől szenvedtünk, most már az autóink is tönkremennek. Két helyen van beszakadva a vízelvezető a Balfi utcában! - fakadt ki az itt élő Kardosné Lukácsi Katalin.Egy hete állnak a keskeny, de rendkívül forgalmas utcában az úthibát jelző táblák, mellettük éppen csak elférnek az autók. Egymást érik a kocsik, fröcsög a víz, és persze hiába a szűk hely, hiába ott a járdán a gyalogos, vannak, akik nem bírják levenni a lábukat a gázpedálról. Pórul járhatnak, mert könnyen belecsúszhat a kerekük a fedetlenül maradt vízelvezető aknába – többen jártak így az elmúlt napokban.– Hiába van kitéve a harmincas tábla, nem lassítanak. Mi attól is félünk, hogy esetleg elránthatja valaki a kormányt, amikor meglátja a hibát, vagy az akna dobja meg úgy a kocsit, hogy a járdán gázolnak el valakit. Egy hete állnak így, befedetlenül az aknák, hiába telefonálgatunk a városházára, csak annyit mondanak: tudnak a problémáról – mondják az utca lakói. Tény, hogy a Balfi utca rendkívül forgalmas, fotót is csak úgy tudott kollégánk készíteni, hogy néhány másodpercre az autósok türelmét kértük.

– Valóban tudunk a problémáról, amint az időjárás engedi, az aszfaltozási munkálatokkal együtt nagy teherbírású víznyelő rácsokat helyezünk ki – válaszolták megkeresésünkre a hivatal városgazdálkodási osztályán. Megjegyezték, hogy a rácsok mellé kihelyezett veszélyjelző táblákat ismeretlenek folyamatosan eltávolítják, odébb teszik, ezzel is veszélyeztetve másokat. Az autóvezetők figyelmét az egyéb veszély jelzőtábla is felhívja a különös odafigyelést igénylő útszakaszra.