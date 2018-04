Mesterkurzus marosvásárhelyi tanárokkal Sopronban

A soproni színház az elmúlt években nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az előadások bemutatása mellett műhelymunkában is részt vegyenek a társulat tagjai. Az intézményben nem csak az olvasópróbától az előadásig tart egy produkció elkészítése, hanem tréningekkel, workshopokkal, háttérfoglalkozásokkal, mesterkurzusokkal egészítik ki az alkotói folyamatokat. Pataki András a teátrumot működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője a nyitónapon köszöntőjében elmondta: meggyőződése, hogy a színészművészet nem fejeződik be egy adott iskola elvégzésével. Szükséges a folyamatos megújulás, friss impulzusok befogadása, keresése, a gyakorlás, a trenírozás, hiszen csak az a művész képes minőségi teljesítményre, akiben benne rejlik a nyitottság és fejlődési vágy.Alexandre Colpacci román származású párizsi rendező 2016 végén dolgozott ilyen jellegű foglalkozások keretében a soproni társulattal, most pedigkét nagy tapasztalatú marosvásárhelyi színház szakember tart mesterkurzust a színészeknek.Az 55 éve pályán lévő Farkas Ibolyát ismerősként köszöntötte a stáb, hiszen két éve játszott az Őszi szonáta című nagy sikerű soproni produkcióban. A csapattal a héten „Aművészi igazság keresése a színész alkotómunkájában" mottóval dolgozik. Ennek keretében Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című művéből és a svéd filmrendező Legjobb szándékok című könyvéből készítenek jeleneteket. A közös munka közben Bergmanon keresztül a színészi munka lényégét szeretné megerősíteni, fejleszteni a résztvevőkben. Hogyan kell az emberábrázolás maximumát és realizmusát kihasználva a művésznek kibányászni a lelkéből, testéből, fizikumából, agyából, képességéből a szerepet, a figurát, annak belső igazságait. A hangsúlyt a színész alkotómunkájára helyezi.Az 1963-óta tanító Kovács Levente elméleti és gyakorlati képzéseket tart a héten Sopronban. Ahogy megfogalmazta: azoknak a kurzusainak a sűrítménye lesz ez a hét, amelyet az egyetemen a rendező és színész szakos hallgatóknak tartott. Szóba kerülnek ezen belül a színház feladatai, paradigmaváltásai, ágazatai, jelenségei az alteritástól a modern és posztmodern stílusokig, felkarolva az állandó változási és változtatási igényt ebben a művészeti ágban. A kurzus alatt nem kifejezett produkciós munkát végeznek, ám Csehov A három nővér című művének néhány jelentére építve rögtönzésekkel, stand-upolásokkal olyan gyakorlatokkal színesítik a műhelymunkát, amelyek elemzésekre épülnek, segítik az úgynevezett láthatatlan színészi felkészülést. Megelőzik egy előadásban a színészi munkát, erősítik az érzékenységet és hitelességet.A soproni mesterkurzus a héten végzett munka jeleneteinek összegzésével szombaton zárul.