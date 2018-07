Mérlegen az ingázók döntései: mutatjuk az előnyöket, hátrányokat

Méltányos munkaerőpiac

A Fairwork program (Fair Labour Market Conditions in the Pannonia Region – Méltányos munkaerőpiaci feltételek a határ menti régiókban) a határon át munkába ingázók érdekében az osztrák és a magyar hatóságok közti együttműködési rendszerek kialakítását segíti.

A szakszervezeti együttműködés révén létrehozott Fairwork program kutatása leszögezi: a határon átnyúló ingázás másik előnye a magasabb fizetés mellett a fejlettségbeli különbségekből adódó gazdasági előnyök még nagyobb kihasználása. Az osztrák–magyar határszakasz – a cseh–osztrák szakasszal együtt – az egész Európai Unió legnagyobb gazdasági fejlettségbeli ugrását mutatja két szomszédos régió tekintetében. Hiába a legfejlettebb vidéki térsége Magyarországnak a nyugati határszél és hiába volt Burgenland korábban Ausztria legfejletlenebb térsége, ma már nem az.Bérek tekintetében például átlagban háromszoros a mutató, miközben az árak messze nem mutatnak ekkora különbséget. Nagyon sok függ természetesen a tényleges fogyasztói kosártól. Míg az élelmiszerek, a benzin, az elektronikus termékek ma már hasonló árban vannak, a szolgáltatások Magyarországon jelentősen olcsóbbak. Az ingatlanárak viszont nagyon változatos képet mutatnak, mivel miközben Ausztriában átlagban magasabbak, ott a helyi önkormányzatok nagyobb arányban támogatják a lakhatást.Amennyiben valaki kiköltözik Ausztriába és ott folyamatosan tartózkodik, akkor a magasabb bérek előnyeit képes csupán kihasználni. Magyarországon élve viszont a jelentősen alacsonyabb szolgáltatási árakat is. Az ingázásnak tehát jelentős gazdasági előnyei vannak.– Az ingázást az utóbbi évek nyomott olajára is segíti, hiszen az ingázók nagy része naponta tesz meg egy hatvan-kilencven perces utat autóval oda, majd vissza. Az üzemanyag drágulása jelentősen kihatna az ingázó életmód jövedelmezőségére. A másik ilyen tényező a schengeni határőrizeti rendszer. A menekültválság kapcsán az osztrák fél megszigorította az ellenőrzést, visszaállt egyfajta „fél-Schengen". Egyes határátkelőhelyeken – például a hegyeshalmin – rendszeressé váltak a torlódások. Az ellenőrzés további szigorítása igen jelentősen kihatna az ingázó életmódra, ezért az ingázók maguk is bizonytalannak érzik életstratégiájuk jövőjét – mondta el Horváth Csaba, a Fairwork projektmenedzsere.Az ingázó életmódot ösztönzik a magas osztrák állami jóléti szolgáltatások is. Ausztria az Európai Unió egyik legfejlettebb jóléti állama. A bőkezű állami támogatások nagy vonzerőt jelentenek a keleti tagállamok polgárainak.A kutatók több hazánkban dolgozóval is beszéltek és néhány olyan munkavállalóval, aki korábban rövidebb ideig átjárt Ausztriába, hogy jövedelmét kiegészítse. Az ő döntéseik, véleményük teszi teljessé a képet a határon átnyúló ingázásról. Szerintük 300 ezres fizetéssel már nagyon sokan itthon maradnának és magyarországi multinacionális cégeknél jellemző a rendezetten, hivatalosan fizetett, a kisvállalkozásokhoz képest magasabb bér, a nagyobb biztonságot nyújtó kollektív szerződés, a kiegészítő juttatások.Az osztrák munkavállalási terveket hátráltatják a személyes kulturális tapasztalatok is. A távolabbi munkahelyek elérése pedig már nem lehetséges napi ingázással, ott kell lakni, ami – ha nem biztosítanak ingyenes szállást – meglehetősen magas költséggel jár, ezer euró is lehet havonta a rezsivel együtt és a megélhetés is drágább.A mostani harmincas, negyvenes korosztály nyelvtudása alacsony és az ausztriai boldoguláshoz, a megfelelő előmenetelhez, a munkatársi kapcsolatok kiépüléséhez ismerni kell a német nyelvet. E nélkül alacsonyabb szintű állások betöltésére van lehetőség például a gyárakban, a mezőgazdaságban, de persze sokaknak ez is elegendő. Emellett az ingázáshoz többnyire a jogosítvány is alapfeltétel, mert tömegközlekedéssel nem lehet megoldani.