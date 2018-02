Meleg étellel várták a rászorulókat Sopronban

Az esélyegyenlőségi iroda hátsó bejáratánál a meghirdetett nyitás előtt már sokan vártak arra, hogy meleg ételhez jussanak. Fotók: Magasi

Diszkrét helyszíne van a hétvégenkénti jótékonysági ételosztásnak: a stadion mellett, a Kristály Üzletház utcáról nem belátható traktusában gyülekezhetnek az emberek. Az esélyegyenlőségi iroda hátsó bejáratánál a meghirdetett 13 órai nyitás előtt már sokan vártak arra, hogy meleg ételhez jussanak.

A jótékonysági ételosztás szervezőinek mindig volt lélekmelengető szavuk a jóízűen falatozókhoz. Fotók: Magasi

– Az ételosztás gondolata egy évtizede vetődött fel, rádöbbentünk, hogy a hajléktalanoknak és rászorulóknak hétvégenként nincs lehetőségük arra, hogy meleg ételt egyenek. A téli időszakban ez kiváltképp megoldást kívánt – magyarázta a civil jótékonysági kezdeményezés előzményét az ötletgazda és főszervező Csizovszki Sándor mentálhigiénés szakember. – Azért is hoztuk létre a Soproni Bokor Közösségek keretében az Alternatívák Alapítványt, hogy különféle szociális programokat szervezzünk embertársaink megsegítésére. Örömünkre szolgál, hogy a melegételosztást idővel sokan felkarolták. Ennek köszönhetően tavaly december 16-án indult a mostani akció és egészen március 10-ig tart.A város összes katolikus plébániája, a Domonkos-rendház, a fertőrákosi plébánia, az evangélikus és a református egyházközség, a Bárka Baptista Gyülekezet, a helyi evangéliumi gyülekezet, a Hit Gyülekezete, a GYSEV Zrt., a Rotary Club Sopron, a Lions Club Sopron, Floridából Márton Attila és Kriszton László, valamint Ringhofer Alida és Németh Róbert magánszemélyek és családjaik, barátaik példaértékű összefogásával minden hétvégén jut meleg étel a rászorulóknak.

Alkalmanként kilencven, száz adagot főzetnek étteremben, amelyet a mi segédletünkkel, de az ő közreműködésükkel tálalunk. Van példa arra is, hogy egy-egy magánszemély vagy társaság főzi az ebédet. Emellett alapítványunk hidegélelmiszer-csomagot, téli ruhát ad ajándékba, kinek mire van szüksége. Érezzék, hogy nincsenek magukra hagyva az emberek a bajban – emelte ki Csizovszki Sándor.A szombati ebéd a Szent György-plébánia felajánlásából született, amelyet dr. Varga Mária főzött, az akció során nem is először. A pörkölthöz uborkát és kenyeret is kínáltak.– Nagyra tartom a volt bencés diák, Sándor karitatív hozzáállását. Ezért vállaltam a segítséget, no meg hogy jót tegyek – mondta dr. Varga Mária volt önkormányzati képviselő. Neki, miként Csizovszki Sándornak és a Szent György-templom plébánosának, Henczel Szabolcsnak mindenkihez volt egy-egy lélekmelengető jó szava.A vasárnapi ebédről már a Tarokk Baráti Kör gondoskodott. E hét szombatján az Európai Borlovagrend Soproni Legátusa, rá egy napra pedig a Házas Hétvége Katolikus Közösség látja vendégül az embereket. Március 10-én a Bringázz Sopron Egyesület készül ebéddel a rászorulóknak.