Méhcsaládokra alapozott biomonitoring rendszer fejlesztése a Soproni Egyetemen

A környezeti monitoring rendszer működésének első tapasztalatairól konferenciát tartottak 2018. november 14-én az Egyetem Ligneum Látogatóközpontjában. A konferencia a Köztársasági Elnöki Hivatal támogatásával valósult meg.Méheket több évtizede használnak környezeti terhelések megfigyelésére. Napjainkra a technikai lehetőségek fejlődésének köszönhetően egyre szélesebb körben vonnak be méhcsaládokat a környezeti hatások értékelésébe. Jellemzően két irány látszik kialakulni: egyrészt a méhcsalád életjelenségeivel összefüggő paraméterek (aktivitás, mortalitás, kaptár hőmérséklet, páratartalom, stb.) valós idejű (real-time) megfigyelésén és vizsgálatán, másrészt pedig a méhek által gyűjtött és termelt különböző anyagok (nektár, virágpor, propolisz, viasz) vizsgálatán alapuló monitoring.A GreenBee projekt célja, hogy méhcsaládok segítségével vállalati, ipari környezetben is megbízhatóan, viszonylag alacsony költségek mellett adatokat szolgáltassanak a partner vállalatok környezeti teljesítményének értékeléséhez. A vizsgálatok során számos környezetet terhelő anyag jelenlétét tudják kimutatni, így pl. adatokat szolgáltatnak PAH, BTEX, VOC vegyületekre, nehézfémekre és egyéb környezetszennyező anyagokra vonatkozóan.A méhcsaládok egész évben a vizsgálandó területen élnek, számukra készített és telepített kaptárakban. A megfelelő helyre telepített méhcsaládok jól jelzik a partner vállalatok elkötelezettségét a környezet védelme iránt, s kiváló lehetőséget nyújtanak különböző társadalmi aktivitások szervezéséhez is. A vállalati méhészeteket meglátogató óvodás, iskolás, vagy akár felnőtt csoportok nem csak a méz ízével és a kaptár illatával gazdagodva térnek haza, hanem jó hírét viszik a vállalati környezetvédelem egy szép példájának is.