Megyei elismerést kapott Horváth Krisztina zenetanár Fertőszentmiklóson

Szombaton a Fertőszentmiklóson megrendezett II. Citeratalálkozón megyei elismerést átadott Németh Zoltán megyei elnök megbízásából Grubits Ferenc. A megyei közgyűlés tagja köszöntette Horváth Krisztina zenetanárt, majd a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjat adta át, Közoktatási Tagozatban.



Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere is kifejezte jókívánságait.



A méltatásban elhangzott



Horváth Krisztina már egész kicsi kora óta foglalkozik népzenével, főiskolai tanulmányait is így választotta. Először ének-zene magyar tanár, majd ének-zene- népzene tanárként végzett.



Célul tűzte ki, hogy Győr-Moson-Sopron megyében fellendítse és népszerűsítse a népzenét, éneket és a citerát mint fő hangszert. Már főiskolai évek alatt is tanított és mai napig a megye számos településén oktat. Mórichida, Csikvánd, Lébény, Rábacsécsény, Kunsziget, Fertőszentmiklós. Nemcsak gyermekekkel foglalkozik, hanem felnőtt csoportot is vezet: Csiripiszli énekegyüttes, Bíborka énekegyüttes, Aranymálinkó énekegyüttes, Lázsiás énekegyüttes és citerazenekar.



Nyári összejöveteleket, táborokat is szervez kollégáival. A megyében minden helyi szervezésű versenyeken jelen van tanítványaival. Regionális és országos versenyeken is szép eredménnyel szerepel, ahol gyakoriak az arany fokozatú minősítések.



Tanárként is elismerték már tevékenységét több ízben. 2014-ben Győr-Moson-Sopron megye legjobb felkészítő tanára cím, 2014. Országos Népzenei Verseny Tanári Különdíj, 2015. Díszoklevél a népzene területén végzett kiemelkedő teljesítmény.



2016-ban tanítványával a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató verseny elődöntőjéig is eljutott.